Niecodzienny strajk Francuzek z okazji Dnia Kobiet. Kogo najbardziej zaboli?

- zwalczania stereotypów związanych z zawodami i płcią.

Czytaj więcej Wywiad Profesor Małgorzata Dajnowicz: Sytuacji społecznej kobiet nie da się zmienić przepisami - To kobiety muszą doceniać swoją wartość, być przekonane, że w niczym nie ustępują mężczyznom i że mogą domagać się tego, co oni - mówi badaczka historii kobiet.

Kobiety zasługują na bycie docenianymi

Strajk odbywa się kilka dni po historycznej wygranej francuskich feministek. W poniedziałek Kongres Francuskiego Parlamentu wpisał do konstytucji tego kraju prawo do aborcji. Prawo do przerywania ciąży popiera tutaj ponad 80 proc. obywateli. We Francji aborcja do 14 tygodnia ciąży jest legalna od 1975 r., z inicjatywy ówczesnej minister zdrowia Simone Veil. Z tego prawa korzysta rocznie około 220 tys. Francuzek. Ocenia się, że liczba zabiegów nie zwiększyła się od czasów, zanim zostały zalegalizowane.

Międzynarodowy Dzień Kobiet obchodzony jest od 1975 roku, z inicjatywy Organizacji Narodów Zjednoczonych. Został ustanowiony, by podkreślać „zasługi wszystkich kobiet bez względu na podziały narodowościowe, etniczne, językowe, kulturowe, gospodarcze czy polityczne. Jest to okazja, by spojrzeć wstecz na zmagania i dokonania z przeszłości, a co ważniejsze, by spojrzeć w przyszłość i zwrócić uwagę na niewykorzystany potencjał oraz możliwości, jakie otwierają się przed następnymi pokoleniami kobiet” – podkreśla ONZ.

