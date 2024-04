Starożytna kobieta uratowana spod kół buldożerów. Cenne znalezisko na placu budowy

Nieudane włamanie?

Właściciele posiadłości, w okolicy której znaleziono cenną pamiątkę z czasów rzymskich, nie mają pewności jak pomnik został przetransportowany w to miejsce. Nie wykluczają, że sprowadził go do posiadłości hrabia Exeter, Brownlow Cecil. – Prawdopodobnie podczas jednej z dwóch podróży do Włoch, w okolicach 1760 roku, hrabia nabył rzeźbę wraz z wieloma innymi pamiątkami zakupionymi w tamtym czasie – potwierdzają cytowani przez CNN właściciele posiadłości. Dodają też, że arystokrata był zapalonym podróżnikiem i kolekcjonerem dzieł sztuki.

Okoliczności, w których oba fragmenty zostały rozdzielone i umieszczone w dwóch różnych miejscach na terenie pobliskiego parkingu, również pozostają niejasne. W cytowanym przez CNN oświadczeniu właściciele domu przypuszczają, że mogło dojść do tego w wyniku nieudanego włamania. Porzucony przedmiot został zniszczony i na długie lata ukryty pod wieloma warstwami ziemi.

Najlepsze odkrycie

Greg Crawley przyznaje, że jest to jego najlepsze odkrycie w dotychczasowej pracy. – Początkowo byłem pewien, że natrafiłem na sporych rozmiarów kamień. Nie mogłem uwierzyć, że okazało się to tak cenne znalezisko – dodaje w cytowanym przez CNN oświadczeniu.

Odzyskany tym sposobem pomnik stanie się częścią wystawy kolekcji dzieł sztuki zgromadzonej przez hrabiego i zaprezentowanej w Burghley House. Podczas rozpoczętego 16 marca wydarzenia zwiedzający nie tylko mogą obejrzeć rzeźbę, ale i zapoznać się z historią jej przypadkowego odnalezienia po latach. Oby każda cenna pamiątka odzyskana w podobnych okolicznościach była traktowana z taką samą atencją, jak starożytna rzeźba kobiety, uratowana spod kół buldożerów.

