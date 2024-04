Fani Taylor Swift szturmują pewien pub. Niespodziewane echa nowej płyty gwiazdy

Joe i Taylor spędzili sporo czasu w Londynie

Wyśpiewane przez Taylor Swift wersy zostały wypisane na szybach i drzwiach pubu, a fani, którzy bez trudu namierzyli to miejsce, od kilku dni przebywają tam nieustannie, ku uciesze właścicieli oraz otaczających ich zewsząd fotografów i dziennikarzy, zaciekawionych tym niecodziennym zjawiskiem.

Na płycie nie brakuje utworów, w których znawcy poetyki oraz sercowych rozterek artystki odnaleźli nawiązania do jej poprzednich związków: między innymi do trwającej sześć lat relacji z brytyjskim aktorem Joe Alwynem. To dla niego Taylor Swift przeniosła się do Londynu, a następującej po rozstaniu wyprowadzce ze stolicy Wielkiej Brytanii poświęcony jest utwór „So Long, London”. – Joe i Taylor spędzili sporo czasu w Londynie, więc od razu zorientowałem się, że miejsce, o którym śpiewa w piosence „The Black Dog”, musi być autentyczne – wyznaje cytowana przez CNN fanka artystki Maddie Essig.

Szalony weekend, intensywny poniedziałek

Nie jest to pierwsza nazwa autentycznej lokalizacji, na którą wokalistka powołuje się w swoich utworach. Już w nagranej w 2019 roku piosence „London Boy” wymieniła kilka miejsc, które polubiła w trakcie mieszkania w Londynie: „noce w Brixton”, „Shoreditch popołudniami”, czy „spacery na Camden Market”. – Ludzie natychmiast udają się do miejsc wspomnianych w piosenkach Taylor – dodaje w rozmowie z CNN kolejna fanka, Jenna Spackey. – Tym samym pub „The Black Dog” został oficjalnie dodany do listy – konstatuje.

Choć sama artystka nie potwierdziła dotychczas, czy wymieniona w utworze nazwa odnosi się do tego konkretnego pubu, to jednak przez lokal przetaczają się rzesze fanów, a z każdym kolejnym dniem jest ich coraz więcej. – W weekend musieliśmy naprędce zatrudnić dodatkowych ochroniarzy. Zrobiliśmy to profilaktycznie, ponieważ na szczęście nie doszło dotychczas do żadnych niebezpiecznych sytuacji – wyznaje Lily Bottomley, manager firmy SC Soho, będącej właścicielem pubu. – Potem nastąpił bardzo intensywny poniedziałek, a tuż za nim jeszcze bardziej szalony wtorek – wymienia.

Milion wyświetleń w 72 godziny

Choć managerowie pubu byli dotychczas aktywni w mediach społecznościowych, to jednak skupiali się głównie na działalności za pośrednictwem Instagramu. Niespodziewana popularność, jakiej doświadczają po 19 kwietnia, sprawiła, że założyli dodatkowe konto na TikToku, które w ciągu 72 godzin polubiło ponad 200,000 osób i obejrzało milion użytkowników. Liczba obserwatorów na Instagramie wzrosła natomiast czterokrotnie.