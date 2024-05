Na boku, na wznak czy na brzuchu? Wiadomo, jaka pozycja do spania jest najzdrowsza

Innym czynnikiem przemawiającym na niekorzyść tej klasycznej pozycji snu jest zaawansowana ciąża. – Pozycja na wznak jest niezalecana u kobiet w zaawansowanej ciąży. Są doniesienia, że ta pozycja snu zwiększa ryzyko poronienia – zastrzega dr Wierzbicka.

Eksperci zwracają też uwagę na ograniczenia wynikające z innej popularnej pozycji snu – leżenia na brzuchu. Zdecydowanie odradzają takie ułożenie ciała osobom cierpiącym na ból szyi oraz zmagającym się z otyłością. Ci ostatni wybierając taką pozycję narażają się na nadmierny ucisk narządów i związany z tym dyskomfort.

Liczy się nie tylko pozycja snu

Właściwe i dostosowane do indywidualnych potrzeb ułożenie ciała ma wprawdzie istotne znaczenie w kwestii komfortu i jakości wypoczynku, jednak równie ważna pozostaje długość snu. – Optymalny czas snu dla osoby dorosłej to 7-8 godzin, oczywiście dla większości populacji – zaznacza dr Wierzbicka. – Ważne, żeby był on o regularnych porach, tzn. dzień pracy nie różnił się istotnie od dni wolnych. Długość snu również nie powinna istotnie się różnić w dni pracy w stosunku do dni wolnych – dodaje.

Nawet w przypadku pojedynczych epizodów skróconego snu lub jego braku, skutki są odczuwalne następnego dnia. – Zbyt krótki sen nocny w sytuacjach sporadycznych, krótkotrwałych, np. w przypadku choroby lub nauki do sesji egzaminacyjnej, daje objawy następnego dnia. Wśród nich najbardziej typowe to: zmęczenie, senność, zaburzenia koncentracji, pamięci krótkotrwałej, zaburzenia uwagi, opóźnienie reakcji, drażliwość – wymienia dr Wierzbicka.



Zbyt krótki sen zbyt długo

O ile jednak dyskomfort, zaburzenia koncentracji czy drażliwość będą mniej odczuwalne kolejnego dnia, gdy dobowa dawka wypoczynku zostanie zapewniona, to przewlekłe niedobory snu mogą prowadzić do znacznie poważniejszych powikłań. – W sytuacji przewlekającej się, np. sypianie po 6 godzin w nocy przez 3 miesiące lub dłużej, konsekwencje zdrowotne mogą być poważniejsze: wzrasta ryzyko otyłości, chorób endokrynologicznych i metabolicznych, w tym cukrzycy typu 2, otyłości, nadciśnienia tętniczego i innych chorób układu krążenia, obniżenia odporności (co wiąże się z częstszymi infekcjami), a nawet depresji – wymienia specjalista neurolog.