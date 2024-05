Kobieta czy robot? Właścicielka chińskiej restauracji podbija serca klientów i internet

Niezwykle gładka skóra, fantazyjne kostiumy, nienaturalne, robotyczne ruchy jak u androida i zarazem niezwykła precyzja w obsłudze gości, a wszystko ot dosłownie bez mrugnięcia okiem – taki pokaz swoich niezwykłych umiejętności prezentuje swoim gościom Chinka o pseudonimie Qin. Młoda kobieta jest właścicielką jednej z restauracji w mieście Chongqing w prowincji Syczuan na południowym zachodzie Chin, serwującej tradycyjne chińskie hot poty.

Kim jest utalentowana restauratorka udająca robota?

W dobie debat na temat tego, czy oraz w jakim stopniu roboty i sztuczna inteligencja zastąpią w niedalekiej przyszłości ludzi, Chinka znalazła ciekawy sposób na wypromowanie swojej restauracji. Qin postanowiła sama odegrać rolę androidki-kelnerki – humanoidalnego robota, który kompleksowo obsługuje gości jej restauracji.

O Chince zrobiło się głośno kilka miesięcy temu, kiedy do internetu trafiły nagrania jej przyjaciół, dokumentujące jej oryginalne „występy” w restauracji, którą kieruje. Qin już od progu mechanicznymi ruchami ręki i ukłonami wita swoich gości. Następnie serwuje im potrawy, nalewa napoje i na różne sposoby umila czas.

Qin chętnie również nawiązuje interakcje z gośćmi, na przykład wznosząc z nimi toasty. Oczywiście wszystkie te czynności wykonuje w taki sposób, że trudno odróżnić ją od androida. Co ciekawe, kobieta do perfekcji opanowała sztukę nie mrugania oczami przez dłuższy czas, co wywołało tym większe spekulacje na temat tego, kim lub czym właściwie jest Qin.