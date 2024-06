Sny to listy do samego siebie. Ekspertka wyjaśnia, kiedy lepiej ich nie bagatelizować

W badaniu przeprowadzonym przez naukowców z dwóch włoskich uczelni: University of Milano-Bicocca oraz University of Valle d’Aosta, wzięło udział 1546 uczestników w wieku od 8 do 70 lat. Każdego z nich poproszono o wypełnienie kwestionariusza dotyczącego zapamiętanych snów (Typical Dreams Questionnaire, skr. TDQ – przyp. red.) w celu ustalenia, jakie motywy dominują wśród konkretnych grup wiekowych. O ile w przypadku dzieci większość snów dotyczyła lęków oraz magii, nastolatkowie wskazywali na tematykę związaną ze szkołą, nauczycielami oraz procesem uczenia się, jak również na sny dotyczące doświadczeń seksualnych. U dorosłych ankietowanych dominowały wątki podejmowania nieustannych prób zrobienia czegoś, zbyt późnego przybycia na ważne wydarzenie oraz zmarłych osób, które we śnie wracają do życia.

Sen o pracy na emeryturze

Zdaniem autorów badania zmiany w charakterystyce snów, ich tematyce i motywach przewodnich, wynikają z istotnych wydarzeń na poszczególnych etapach życia. Mogą stanowić zarówno przyjemną, jak i bolesną interpretację tych zdarzeń. Wśród osób starszych zdarzają się analizy i wspomnienia sprzed lat, związane choćby z dawną pracą czy miejscem zamieszkania. Cytowany przez „The Washington Post” lekarz Paul Volberding, który w latach 80. pracował w szpitalu w San Francisco, mimo że od ponad czterech lat przebywa na emeryturze, boryka się z nawracającym snem dotyczącym niemożności uratowania pacjentów chorych na AIDS i poddanych jego opiece. – Od lat nie pracuję w tamtym miejscu i nigdy nie miałem poczucia, że chciałbym do niego wrócić – wyznaje w rozmowie z autorką artykułu, Marlene Cimons. – Jednak ta część mojej aktywności zawodowej była na tyle intensywna i ważna, że prawdopodobnie już na zawsze zapisała się w mojej pamięci – wyjaśnia.

O tym, w jaki sposób sny zmieniają się z wiekiem, jakie czynniki na nie wpływają i czy istnieją motywy charakterystyczne dla konkretnych grup wiekowych, mówi Marta Wiercińska, psycholog kliniczny, psychoterapeuta, superwizor.



Sen to inwestycja w zdrowie i dobrostan

Psycholog potwierdza, że zmiany w treści oraz jakości snów na różnych etapach życia są powszechne i odzwierciedlają rozwój psychiczny, emocjonalny, jak również zmieniające się doświadczenia życiowe danej osoby. – Różne podejścia terapeutyczne, takie jak CBT (psychoterapia poznawczo-behawioralna, ang. cognitive behavioral therapy – przyp. red.), psychoterapia psychodynamiczna i psychoanaliza, oferują unikalne techniki i metody pracy ze snami, które mogą być wykorzystane do poprawy jakości snu i wspomagania naszego rozwoju osobistego. Prowadzenie dziennika snów, medytacja, refleksja nad emocjami oraz terapia mogą pomóc w zrozumieniu i rozwiązaniu powracających motywów snów, co prowadzi do lepszego snu i ogólnego samopoczucia – wyjaśnia Marta Wiercińska.