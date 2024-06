5 miejsc na świecie, w których ludzie żyją najdłużej i są najzdrowsi. Oto ich sekret

Na pierwszym miejscu najbliżsi

W kategorii relacji międzyludzkich Dan Buettner wymienia trzy kolejne zasady zamykające listę Power 9: na pierwszym miejscu najbliżsi (Loved Ones First), pozwalająca nadać właściwe priorytety relacjom z osobami, które należą do najbliższej rodziny; przynależność (Belong), która osobom wchodzącym w skład grup o podobnych poglądach czy wyznaniu i spotykających się w tym gronie minimum cztery razy w miesiącu pozwala przedłużyć życie o 4 do 14 lat oraz Right Tribe, czyli otaczanie się bliskimi przyjaciółmi, którzy służą wsparciem na każdym etapie życia. Mieszkańcy Okinawy nazywają takie grupy „moais”, dla określenia kręgu pięciu najbliższych osób spoza rodziny, towarzyszących w bieżących wydarzeniach, wspomagających w trudnych chwilach, ale i podzielających pasje czy zainteresowania przyjaciela.



Sardynia i Okinawa w Teksasie?

Po zapoznaniu się z powyższymi zasadami, dziennikarz CNN Health, Dr. Sanjay Gupta, w rozmowie z Danem Buettnerem, próbuje ustalić, czy jest możliwość odtworzenia warunków panujących w obszarach blue zones w innych rejonach świata i, co za tym idzie, realizacji marzeń o długowieczności również poza pięcioma punktami na mapie oznaczonymi niebieskimi kółkami. – Oczywiście, że tak! – odpowiada autor z pełnym przekonaniem, jako przykład podając miasto Fort Worth w Teksasie, w którym od 2015 roku przez pięć lat prowadził regularne badania wraz ze swoim zespołem. – Po tym czasie odnotowaliśmy około 5-procentowy spadek wskaźnika otyłości, 17-procentowy wzrost aktywności fizycznej wśród mieszkańców, którzy deklarowali wykonywanie regularnych, co najmniej półgodzinnych ćwiczeń trzy razy w tygodniu, zmniejszony o 31 proc. odsetek osób palących papierosy – wymienia. – Polepszyło się samopoczucie, odporność na stres, podejście do życia. Stało się tak nie tylko dlatego, że przekonaliśmy mieszkańców do jedzenia fasoli, ale głównie za sprawą regularnych negocjacji z lokalnymi dostawcami – restauracjami, szkołami, sklepami spożywczymi – by zdrowe produkty stały się bardziej przystępne cenowo – wyjaśnia.

Aktywność zespołu Buettnera nie ograniczała się jedynie do zapewnienia mieszkańcom Fort Worth dostępu do zdrowej żywności. – Rozmawialiśmy z władzami miasta, przekonując ich o słuszności stworzenia miejsc spacerowych oraz ścieżek rowerowych, co dawałoby mieszkańcom możliwość poruszania się o własnych siłach zamiast korzystania z transportu miejskiego. To wszystko świetnie zadziałało! Choć nie mamy jeszcze Sardynii ani Okinawy w Teksasie, ale postęp jest widoczny – zapewnia.

Wprawdzie zespół Dana Buettnera nie dotarł jeszcze do Polski, jednak korzystając z poczynionych przez niego obserwacji warto stopniowo wdrażać opisane zasady. Jest ich tylko dziewięć, a korzyści niezliczone.

