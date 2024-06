Kawa działa pobudzająco tylko, gdy pije się ją o konkretnej godzinie. Ciekawe odkrycie

- To, czy ktoś kawę pije o godz. 9:30, o 11:30, czy w swoim rytmie biologicznym, to moim zdaniem wcale nie tłumaczy tego, czy korzysta z zalet kawy, czy nie – dodaje. To, czy kawa pobudza lub nie, w pewnym stopniu zależy od metabolizmu. Wśród osób, które mają wolny metabolizm kofeiny, jej wypicie może wywołać raczej rozedrganie. Osobom z szybkim metabolizmem wypicie mocnej kawy czy nawet dwóch sprawia przyjemność, radość, a dodatkowo wpływa korzystnie na ich zdrowie – tłumaczy prof. dr hab. n. med. Artur Mamcarz.

Zgadza się z nim prof. dr hab. Marcin Grabowski. - Na pewno mamy dowody na to, że umiarkowane spożycie kawy może zmniejszać ryzyko sercowo-naczyniowe – prof. dr hab. n. med. Marcin Grabowski. – Podkreślam, jak ze wszystkim w życiu: umiarkowane. Podobne dane mamy również na temat zielonej herbaty.

"O kawie można powiedzieć dużo dobrych rzeczy"

- O kawie można powiedzieć dużo dobrych rzeczy – zapewnia w rozmowie z nami prof. dr hab. Artur Mamcarz. - 10 lat temu ukazała się praca, która mówiła o tym, że 3-5 filiżanek kawy dziennie poprawia rokowania co do różnych chorób układu sercowo-naczyniowego. Takie działanie ma nie tylko kofeina, ale i obecne w niej polifenole — te same, które zawarte m.in. w herbacie. Tak samo teina i yerba teina — to są związki chemicznie, które mają pewien korzystny wpływ na zdrowie i nie są ani używkami, ani niedozwolonymi napojami, a ich spożywanie dostarcza również przyjemności – tłumaczy prof. dr hab. Artur Mamcarz, prywatnie wielki miłośnik kawy.

- Kawa nie tylko dobrze wpływa na układ sercowo naczyniowy. Zbadano już także, że może pozytywnie wpływać na przebieg chorób nowotworowych. Zmniejsza ryzyko raka jelita grubego, takie są dane epidemiologiczne i wynikające z badań obserwacyjnych. Pojawiają się informacje, że kawa zmniejsza ryzyko demencji, poprawia funkcje poznawcze, zmniejsza ryzyko migotania przedsionków, poprawia koncentrację. Co ważne: nie powoduje zaburzeń wchłaniania magnezu, bo sama wydziela magnez, który, co prawda, jest wydalany wraz z moczem, ale nie podnosi ciśnienia. Wręcz przeciwnie: nawet nieco je obniża — wylicza autor licznych prac naukowych i monografii m.in. z zakresu kardiologii sportowej, farmakologii klinicznej, medycyny stylu życia, otyłości.

- Widziałem jakiś czas temu pracę, w której była mowa o tym, że wypicie kawy na stacji paliw w przerwie na tankowanie zmniejsza ryzyko wypadku na drodze w kolejnych dwóch godzinach – dodaje prof. dr hab. n. med. Artur Mamcarz.