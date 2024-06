Slow mornings: dlaczego spokojne rozpoczęcie dnia służy zdrowiu?

Poranny chaos potęguje poczucie przytłoczenia

Gdy jednak w wyniku nadmiaru obowiązków oraz konieczności organizacji życia rodzinnego kilku osób, które o poranku muszą na czas wyruszyć do pracy, szkoły czy na umówione spotkania, nie ma możliwości spokojnego rozpoczęcia dnia, a podenerwowani domownicy w pośpiechu kompletują niezbędne rzeczy do swoich toreb i plecaków, w biegu przechwytując kanapkę popijaną łykiem kawy, trudno o wygospodarowanie czasu na poranne, niespieszne rytuały. Tak chaotyczny początek dnia może przełożyć się na samopoczucie w kolejnych jego etapach. – Nerwowe i chaotyczne poranki mogą prowadzić do poczucia przytłoczenia, co negatywnie wpływa na nasz nastrój i zdolność do radzenia sobie z codziennymi wyzwaniami. Chaotyczny start dnia może wzmacniać negatywne myśli oraz uruchamiać automatyczne destrukcyjne wzorce zachowań, co eskaluje stres i lęk, często prowadzi do niezadowolenia z siebie i rozczarowania. Taki poranek zaburza naszą zdolność do refleksji i introspekcji, utrudnia nam zrozumienie własnych emocji i motywacji – wyjaśnia psycholog.

Nawet przy nadmiarze obowiązków i wyzwaniach wynikających z koordynacji porannych rytuałów kilkuosobowej rodziny, można podjąć wysiłek polegający na wygospodarowaniu czasu dla siebie oraz wprowadzeniu do codziennej rutyny odrobiny spokoju. – Istnieje wiele prostych sposobów na zapewnienie sobie spokojnego początku dnia. Medytacja jest jednym z nich: poświęć 5-10 minut na medytację zaraz po przebudzeniu. Znajdź spokojne miejsce, usiądź wygodnie i skup się na oddechu. Regularna medytacja pomaga w redukcji stresu i poprawia koncentrację. Głębokie oddychanie to kolejna technika, którą można zastosować. Zacznij dzień od kilku głębokich oddechów, możesz zastosować technikę 4-7-8: wdech przez 4 sekundy, zatrzymanie oddechu na 7 sekund, wydech przez 8 sekund. To prosty sposób na uspokojenie umysłu i odprężenie ciała. Ważne, żeby się nie spieszyć, wygospodarować czas na coś przyjemnego np. wypicie ulubionej herbaty w spokoju, może w towarzystwie bliskiej osoby, albo inny rytuał, który daje nam pozytywną energię, na przykład chwila z książką – przekonuje psycholog.

Poranek planowany wieczorem

Wśród innych sposobów na redukcję chaosu o poranku i podjęcie próby niespiesznego rozpoczęcia dnia, Monika Stefańczyk wymienia też planowanie najważniejszych czynności przed czasem. – Wieczorem przygotuj listę rzeczy do zrobienia na następny dzień. Jasny plan pozwala unikać porannego chaosu, wiemy, co musimy przygotować, zabrać ze sobą, o czym pamiętać. Przygotowanie wszystkiego wieczorem, spakowanie torby do pracy, skompletowanie ubrań i zaplanowanie posiłków na kolejny dzień może pomóc uniknąć porannego zamieszania. Prowadzenie dziennika, spisanie ważnych refleksji przed spaniem również znacząco poprawia jakość poranka, ponieważ rzeczy z dnia poprzedniego są domknięte, nie rozpraszają nas kolejnego dnia rano – wymienia.

Przed wyjściem z domu czy włączeniem komputera w celu rozpoczęcia pracy zdalnej warto też zadbać o odpowiednie wzmocnienie organizmu i przystąpienie do działania po śniadaniu, najlepiej spożytym w wygodnej pozycji przy stole, a nie przed włączonym monitorem, już w trakcie odpisywania na pierwsze wiadomości służbowe. – Zdrowa dieta jest również kluczowa: zjedz zdrowe śniadanie, które dostarczy ci energii na resztę dnia. Unikaj kawy i cukru zaraz po przebudzeniu, zamiast tego wybierz produkty pełnoziarniste, owoce i białko. Aktywność fizyczna rano może pomóc w rozbudzeniu organizmu i poprawie nastroju. Nawet krótka sesja jogi czy stretching mogą mieć pozytywny wpływ na twoje samopoczucie – proponuje Monika Stefańczyk.



30 minut bez technologii

Wprawdzie znalezienie sposobów na powolne i spokojne rozpoczęcie dnia jest kwestią indywidualną zależną od trybu życia czy sytuacji rodzinnej danej osoby, to jednak mając na uwadze własne preferencje warto wypracować rytuały, które pomogą uniknąć porannych napięć. – Spokojny poranek może wyglądać różnie dla różnych osób, ale kluczowe jest, aby znaleźć momenty na zatrzymanie się i świadome rozpoczęcie dnia. Nawet przy natłoku obowiązków możemy wprowadzić małe zmiany, które będą sprzyjały spokojowi. Można wstać 10 minut wcześniej, aby dać sobie ten czas na rytuał, który będzie na nas wpływał pozytywnie i dobrze nastrajał. Unikanie technologii przez pierwsze 30 minut po przebudzeniu pozwoli skupić się na sobie i swoich potrzebach, zamiast od razu przeglądać wiadomości czy media społecznościowe. Ważne jest, aby znaleźć własny rytm i przestrzeń, nawet w krótkich momentach, na skupienie się na sobie – zaleca psycholog.