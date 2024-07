Jacek Wasilewski: Próba „scancelowania” Bralczyka pokazuje, że nie o język tu chodzi

I w naszej wrażliwości wobec psów funkcjonujących jako dzieci, z ich posłankami, kubraczkami i zabawkami, nie chcemy się zgodzić na to, że zdychają, bo to im odebrałoby ten status kochanego domownika, pełnoprawnej osoby w rodzinnym samochodzie. Zdycha coś, a wobec człowieka powiemy tak, kiedy go chcemy obrazić – i to tradycja biblijna. Z jednym wyjątkiem – Koheleta, który mówił, że „los synów ludzkich jest ten sam, co i los zwierząt; jaka śmierć jednego, taka śmierć drugiego, i oddech życia ten sam. W niczym więc człowiek nie przewyższa zwierząt, bo wszystko jest marnością. Któż pozna, czy siła życiowa synów ludzkich idzie w górę, a siła życiowa zwierząt zstępuje w dół, do ziemi?”. Brzechwa już pokazywał nam, że istnieje psi raj i jako dziecko bardzo byłem z tego zadowolony. Także z tego, że wejścia do piekieł pilnuje Cerber. Psy są wszędzie.

Uprzywilejowana pozycja psa

Jednakże dlaczego wyróżniać psy? Wyczuwam tu prywatę i nepotyzm. Psy się wkradły w nasze serca i nas cieszą, i mają nawet swoje cmentarze. Ale jeśli psy umierają, to bądźmy konsekwentni i niech umierają też inne stworzenia, które nie gorsze są od psów, a które nie zaskarbiły sobie naszej przyjaźni. Ale – jakby powiedział Kohelet- oddech życia mają ten sam. Dziki. Krowy na fermach. Kurczaki. A jeśli coś nam umiera, nie powinniśmy tego jeść. Chyba że w tragicznych katastrofach, gdy grozi nam śmierć głodowa. I tu widzę pewną niekonsekwencję: jeśli zwierzęta - kończąc życie - umierają, nie powinniśmy ich hodować na mięso. Jeśli mają podmiotowość – ich zabijane ciało nie powinno być przedmiotem naszej przyjemności jedzenia, bo wtedy to nie zabijanie, a mordowanie. Jestem bardzo za tym, żeby zwierząt nie mordować, nie jeść, nie męczyć. I nie tylko psów, dla których na produkcję karmy „umiera się” milionów krów, świń, królików i kurczaków. Czy psy się naprawdę niesprawiedliwie dla innych zwierząt wyróżnia? Zróbmy prosty test: czy karmilibyśmy naszego psa innymi psami? Jeśli nie, to znaczy, że pies wszedł w obręb tabu człowieka. Ale jeśli nie karmilibyśmy go tym samym gatunkiem, co z innymi gatunkami? Tu niekonsekwentnie przymykamy na to oko, bo obchodzi nas tylko nasz pies. W większości przypadków na słowa Bralczyka oburzali się ci, którzy weszli w głębszy związek emocjonalny ze swoimi psami. Ale nikt nie mówił o sowach czy kurach.

Tymczasem wiadro zarzutów w obronie psów, które się wylało z powodu tego, że wobec psa można użyć czasownika „zdechnąć”, bo to brak szacunku dla psa, pełne było dyskredytacji dla osoby, która naturalnie użyła tego czasownika. W tym wiadrze wiele było wyzwisk, a przede wszystkim deklaracji, że już nie jest językowym autorytetem ("wydalił mądrości", "proszę nie zapomnieć spakować do walizki innych dziadersów", "czas do piachu"). Można powiedzieć, że psi totem całkowicie wyłączył to, co związane z osobistym wyborem słownictwa i uruchomił w obronie czci psa różne falę poniżających wypowiedzi. Identyfikacja z własnym psem jest bardzo silna. Wiem to, sam mam dwa psy i czasem mówię do nich pies zdechł, ale one wtedy nie umierają, tylko udają. Tak bardzo pies stał się człowiekiem, że uzwierzęcenie psa jest odbierane tak samo obraźliwie, jak mówienie zdechnąć, żreć czy zacielić (to o krowach) do ludzi.

„Scanselowanie” Bralczyka w imię chęci bycia lepszym

Gdy czytam to oburzenie w sieci, przypomina mi się kompletny brak wrażliwości i zrozumienia dla wierzących, którzy oburzali się na to, co uważali za parodiowanie procesji Bożego ciała, albo łącząc formy waginalne z Matką Boską. Tam tej wrażliwości zabrakło. Czy tylko dlatego, że nie mieli związku emocjonalnego z tą osobą?

Tak więc próba „scancelowania” Bralczyka za preferencję ogólnie używanego słowa, które niektórzy nie użyliby w odniesieniu do ich własnych zwierząt, pokazuje, że nie o język tu chodzi, nie o proges wartości, ale o… chęć bycia lepszym. Można było przecież napisać: ja wolę słowo: „odchodzi”. Albo” udaje się do niebiańskiej masarni. Albo do psiej Walhalli. Albo cokolwiek, co jest pozytywną, progresywną propozycją. Natomiast okazja do wyrażenia świętego oburzenia jest próbą wywyższenia się przez poniżenie. I raczej mówi o prywatnym stosunku do prywatnego pieska, pozostając niewielkim krokiem do powszechniejszego uznania praw istot żywych.