Lecimy do Warszawy! - Dojrzałe fanki Taylor Swift przylatują z USA na koncert idolki

„Czy Warszawa jest gotowa?” – taki transparent grupa ośmiu przyjaciółek przygotowała na koncert Taylor Swift, który 1 sierpnia odbędzie się w stolicy Polski. Barbara O'Hare, Donna Brownell, Vicki Dinou, Elaine Helstrom, Margaret Barton, Lisa Kaplan, Lyn MacGuire oraz Dorice Kreinbring, które mają między 64 a 75 lat, zaplanowały swoją wycieczkę podczas jednego ze spotkań, organizowanych regularnie co poniedziałek. Jakie inne atrakcje przewidziały w związku z przyjazdem do Polski?

Wspaniałe przeżycie

Jedna z uczestniczek cotygodniowych spotkań, 75-letnia Margaret Barton, podzieliła się ze swoimi przyjaciółkami wrażeniami po koncercie Taylor Swift, na który w ubiegłym roku wybrała się ze swoją wnuczką i prawnuczką. – To było wspaniałe przeżycie. Wszyscy mieli tematycznie dostosowane do imprezy ubrania, wymieniali się bransoletkami i byli dla siebie tak bardzo serdeczni. Poruszyło mnie to, jak ta młoda kobieta potrafi zjednać sobie tłumy i poniekąd stworzyć nowy świat – mówiła zachwycona w rozmowie z telewizją ABC.

Wrażenia z koncertu, który odbył się w Detroit, na tyle zainspirowały przyjaciółki, że również i one zapragnęły wziąć udział w podobnym wydarzeniu. Ze względu na ograniczone fundusze, jakimi dysponowały, obrały sobie za cel znalezienie najbardziej przystępnych cenowo biletów. Margaret Barton zobowiązała się do porównania cen wejściówek dostępnych na całym świecie. – Niecałe 30 minut po naszym ustaleniu zatelefonowała do mnie i powiedziała, że znalazła bilety – wspomina Vicki Dinou. – Wykrzyczała radośnie, że mamy fantastyczne miejsca i lecimy do Warszawy – dodaje seniorka.



Wtorki z Taylor Swift

Przyjaciółki wyruszyły do stolicy Polski 29 lipca, aby zdążyć na koncert zaplanowany na 1 sierpnia. Zamierzają przedłużyć pobyt w mieście o kilka dni, aby zyskać czas na zwiedzanie, degustację lokalnych przysmaków oraz udział w lekcjach gotowania.