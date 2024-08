Co to znaczy?

Kiedy nie udało się zrealizować zamierzonych planów, coś nie wyszło tak, jak się planowało, człowiek nie skupia się na faktach, które sprawiły, że nie osiągnął celu, ale szuka przyczyn tego stanu rzeczy w tym, co niewytłumaczalne. W socjologii mówi się, że nie liczą się fakty, ale to, jak ludzie je interpretują i nadają znaczenie. Jeśli ludzie w coś wierzą, to nie da się zaprzeczyć, że ma to społeczne i realne znaczenie, warto się temu naukowo przyglądać, a w przypadku numeorlogii, różnorodnej symboliki i ezoteryki, to wiara na pewno jest współcześnie obecna i, co więcej, wraz z rozwojem cywilizacyjnym, wcale nie słabnie.

A można powiedzieć, że rośnie w siłę…?

Tak, intensyfikuje się. To, co jest znane od wieków, dziś zyskuje nowy wymiar. Można by powiedzieć – nieco humorystycznie – że to stare wino w nowej butelce. W nieustannie pędzącym świecie, w którym czasami wręcz rozpaczliwie poszukujemy wektorów postępowania, sięgamy do tego, o czym mowa w tekstach religijnych, także w opowiadaniach czy mitach sprzed tysięcy lat. Symbolika cyfr, która jest punktem wyjścia w tej rozmowie, była w nich bardzo wyraźnie obecna, była sposobem rozumienia i wyjaśniania świata. Z jednej strony kontestujemy tradycję, a z drugiej tak łapczywie z niej czerpiemy.

Czytaj więcej Zdrowie Szeptuchy z Podlasia. Kim są i jak działają kobiety, które zastępują lekarzy wielu Polakom? Wiara w cudowną moc zamawiaczek, a przy okazji również szeroko pojętych działań ezoterycznych i magicznych, jest dziś ciągle żywa i, można powiedzieć, powszechna. Co sprawia, że w XXI wieku tak wielu Polaków odwołuje się do tajemnych rytuałów, a nawet uzależnia od nich swoje życie?

Może to dowód, że współczesność i tradycja muszą się przenikać? Czy tego chcemy, czy nie…