Intensywne dwa dni księżnej Kate. Zachwyciła na obchodach Dnia Pamięci

Księżna Kate: obecność podczas Festiwalu Pamięci i Dnia Pamięci

O chęci powrotu do pracy księżna Kate mówiła już podczas poprzednich wystąpień, podkreślając, że walce o zdrowie towarzyszy potrzeba odzyskania sił w celu dalszego pełnienia obowiązków zawodowych. – Moja praca zawsze była dla mnie źródłem satysfakcji i radości. Nie mogę się doczekać powrotu do obowiązków, ale zrobię to wtedy, gdy zdrowie mi na to pozwoli – podkreślała w wystąpieniu przed kilkoma miesiącami. O ile rozmowy w Zamku Windsor czy spotkanie z mieszkańcami Southport zostały zaplanowane z kilkutygodniową przerwą, to uroczystości, w których księżna Kate wzięła udział z okazji obchodów Dnia Pamięci, miały miejsce dzień po dniu – 9 i 10 listopada – i pozwoliły księżnej zrobić kolejny ważny krok w kierunku powrotu do harmonogramu prac sprzed choroby.

W przeddzień zaplanowanych na listopadowy weekend uroczystości – Festiwalu Pamięci w Royal Albert Hall w sobotni wieczór oraz Dnia Pamięci w niedzielne przedpołudnie – Pałac Buckingham wystosował oficjalny komunikat potwierdzający obecność księżnej Kate podczas obu wydarzeń. Jednocześnie dodano, że królowa Kamila ze względu na infekcję górnych dróg oddechowych nie weźmie udziału w tegorocznych obchodach Dnia Pamięci. O chorobie monarchini informowano już na początku minionego tygodnia. Tłumaczono tym jej nieobecność podczas zaplanowanych na kolejne dni ceremonii.



Księżna Kate w Royal Albert Hall: dyskretny ukłon w stronę księżnej Diany

Rozpoczęcie sobotniego koncertu ku czci pamięci żołnierzy i ofiar I i II wojny światowej miało podniosły charakter, gdy zgromadzeni w Royal Albert Hall widzowie przywitali króla Karola III owacją na stojąco. U boku monarchy pojawili się tego wieczoru między innymi: jego młodsza siostra, księżniczka Anna i jej mąż, sir Timothy Laurence, jak również książę William i księżna Kate. W królewskiej loży zasiedli też: książę Kentu, Edward oraz księżna i książę Gloucerster – księżna Brygida i książę Ryszard.

Zasiadająca w pierwszym rzędzie księżna Kate wybrała na tę okazję czarną suknię eksponującą talię, eleganckie szpilki w tym samym kolorze, torebkę Chanel oraz dyskretną biżuterię, nawiązującą do królewskiej tradycji nakładania ozdób wykonanych z pereł dla podkreślania pamięci osób poległych ku czci ojczyzny. Perłowe kolczyki Collingwood wyeksponowane spod rozpuszczonych włosów księżnej, stanowiły czytelny ukłon w stronę księżnej Diany, gdyż w przeszłości należały właśnie do niej. Kolejnym elementem biżuterii przywodzącym na myśl matkę księcia Williama, był szafirowy pierścionek zaręczynowy widoczny na serdecznym palcu lewej dłoni księżnej Kate. Dopełnienie stylizacji stanowił delikatny naszyjnik brytyjskiej marki Monica Vinader, jak również wpięte w klapę sukni: broszka Fleet Air Arm (siły powietrzne brytyjskiej marynarki wojennej – przyp. red.) oraz ozdoba w kształcie maku stanowiąca symbol pamięci ofiar wojennych. Dziesiątki maków opadających w ciszy na scenę Royal Albert Hall stanowiły ważny element ceremonii i pozwoliły zgromadzonym w skupieniu oddać cześć tym, którzy polegli na polach walk o ojczyznę.