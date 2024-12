Polki i Polacy odmiennie postrzegają obecną sytuację w kraju. Oto, kto i czym się martwi

W zakresie oszczędzania i inwestowania również zaobserwowano pewne różnice. Kobiety częściej dążą do ograniczenia codziennych wydatków (56 proc. do 40 proc.) i robią zapasy podstawowych artykułów (24 proc. do 14 proc.). Wskazuje to na większą ostrożność i gotowość do zabezpieczania bieżących potrzeb konsumpcyjnych. Mężczyźni natomiast częściej podejmują długoterminowe decyzje inwestycyjne, takie jak lokowanie środków w stabilne waluty (12 proc. do 4 proc.) czy instalacja fotowoltaiki (13 proc. do 6 proc.).

Kobiety bardziej zaangażowane prospołecznie

- Warto również podkreślić większe zaangażowanie kobiet w działania prospołeczne, takie jak pomoc ofiarom powodzi (55 proc. do 47 proc.) oraz ogólne zainteresowanie tematem powodzi (75 proc. do 68 proc.) – mówi Agnieszka Kosicka. - Najpewniej świadczy to m.in. o ich wyższej wrażliwości na problemy społeczne i środowiskowe. Co ciekawe, choć temat powodzi jest podejmowany w mediach, przyciąga większą uwagę kobiet niż mężczyzn. Jest to odwrotnością typowego trendu, w ramach którego to mężczyźni wykazują większe zainteresowanie tematami medialnymi i newsowymi - tłumaczy.

Zdaniem ekspertki różnice między kobietami a mężczyznami w postrzeganiu wyzwań społecznych i ekonomicznych wynikają zarówno z odmiennych priorytetów, jak i ról pełnionych w życiu codziennym. Kobiety koncentrują się na bezpieczeństwie bliskich i bieżącej stabilności, podczas gdy mężczyźni kładą nacisk na inwestycje i działania długoterminowe. Obie perspektywy uzupełniają się, budując kompleksowy obraz społecznej adaptacji w czasach niepewności.