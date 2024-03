Dr Scilla Elworthy o kobietach na wojnie: jestem pod wrażeniem ich odwagi

W jaki sposób prowadzona przez Panią inicjatywa The Business Plan for Peace pomaga zapobiegać brutalnym konfliktom i budować trwały pokój na świecie?

The Business Plan for Peace współpracuje obecnie z Ukrainą i rosyjskojęzycznymi kobietami, próbując znaleźć sposoby na pełniejsze wykorzystanie ich umiejętności w celu podejmowania dalszych negocjacji. Jest to dla nich trudna i niebezpieczna praca, dlatego pozostajemy pod ogromnym wrażeniem ich odwagi.

Jak kobiety walczą podczas konfliktów? Czy pełnią jakieś dodatkowe funkcje, aby nieść wsparcie i ochronę?

Podczas wielu konfliktów kobiety szkolone w armiach narażone są na ogromne niebezpieczeństwo w pierwszej linii frontu. Zatem robią o wiele więcej, niż tylko „niesienie wsparcia i ochrony”. Wiele Rosjanek i Ukrainek zaryzykowało i straciło życie w obecnym konflikcie zbrojnym. Żołnierki zaczynają wprost mówić o swoich traumach wynikających z przerażających doświadczeń w toku walki. Mam nadzieję, że ta otwartość i odwaga w mówieniu prawdy może w przyszłości doprowadzić do istotnych zmian i zminimalizowania aktów barbarzyństwa, tak niestety powszechnych w obecnych działaniach wojennych.