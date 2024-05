Paula Wolecka z teamu Igi Świątek o tym, co najważniejsze w budowaniu marki osobistej

Sport wywołuje silne emocje, pozytywne i negatywne, a tym samym oddziałuje na ludzi. Inspiruje, jednoczy, pomaga tworzyć świetne społeczności – to na poziomie sportu, który oglądamy jako kibice. Ten, który wybieramy jako naszą aktywność fizyczną, pozwala nam pozostawać w dobrym zdrowiu, zarówno fizycznym jak i psychicznym – człowiek, który jest zdrowy i ma energię do pełnego i satysfakcjonującego życia to człowiek, który – jak w cytacie Mandeli – ma moc, żeby zmienić świat. Nawet jeśli zaczyna od zmian w swoim życiu, a te wpływają na jego bliższe i dalsze otoczenie. Wiem, że brzmi to górnolotnie, ale możemy mówić o naszym mikroświecie i małych zmianach, na osiedlu, w rodzinie, w najbliższym otoczeniu, klasie w szkole. Próbując różnych sportów i poznając lokalne społeczności zintegrowane wokół danej dyscypliny, chociażby wspomnianego boksu czy tenisa, przekonywałam się wielokrotnie, że sport dosłownie zmienia życie ludzi. Daje im odskocznię od trudności, pozwala radzić sobie ze stresem, uwierzyć w siebie czy poczuć się silniejszym i pewniejszym siebie. Moja trenerka tenisa Martyna, którą przy okazji serdecznie pozdrawiam, powiedziała ostatnio coś, co bardzo do mnie trafiło: w sporcie amatorskim, w tym przypadku w klubie tenisowym, każdy jest równy, każdy tak samo ważny, bo sport jest dla wszystkich. To pokazuje, jaka siła drzemie w społeczności z takim podejściem do drugiego człowieka. Oczywiście tenis to obecnie w Polsce sport drogi i w większości dostępny dla uprzywilejowanych, ale byłoby nudno, gdybyśmy nie mieli nad czym pracować i liczymy, że – także dzięki Idze – to będzie się zmieniało. Sport rzecz jasna też ma swoje granice, nie jest remedium na wszystko, ale nie możemy odmówić mu jego wpływu, siły i korzyści, jakie daje.

Czy twoim zdaniem PR i marketing sportu różni się od innych dziedzin?

Na pewno ma tę inspirującą i wdzięczną materię, o której wspomniałam przed chwilą – historie sportowców, którzy mają talent, ciężko pracują i dzięki temu są wyjątkowi, podziwiamy ich, chcemy się z nimi identyfikować, inspirują nas. I z tą materią się dobrze pracuje – analogie sportowe są uniwersalne, dają niesamowite pole do kreatywności w komunikacji, do opowiadania historii i tworzenia haseł reklamowych, które poruszają, motywują. Sportowcy są wpływowi, podziwiani, są często autorytetami, a to daje siłę nie tylko do wzrostu sprzedaży, świadomości marki i innych wskaźników ważnych z marketingowego punktu widzenia, ale też do tworzenia efektywnych i ważnych kampanii społecznych wpływających na rzeczywistość.

Jakie obszary uważasz za najważniejsze w budowaniu personal brandigu? Czy różnią się one w zależności od branży?

Zależy, jak zdefiniujemy obszary. Wszystko zależy też od celu i strategii danej marki osobistej, a branża, jej zawód czy status, mają znaczenie, choć drugorzędne, bo narzędzia i możliwości są w większości uniwersalne. Możemy tu mówić o komunikacji przez kanały własne takie jak profile w mediach społecznościowych czy strona internetowa, mamy relacje z mediami i komunikację właśnie w mediach tradycyjnych, mniej zależną od nas, choć oczywiście ciągle mamy na nią wpływ. Marka osobista ma swój obszar aktywności zawodowej, może mieć liczne aktywności biznesowe czy brandy komercyjne, które rozwija wykorzystując także siłę swojej marki osobistej. Obszarem personal brandingu jest też dla mnie filantropia i działalność charytatywna, przestrzeń wpływu, jaką zdefiniowała sobie dana osoba. Mamy sponsoring czy współpracę z podmiotami zewnętrznymi, obszar działalności reklamowej. Do tego relacje z rozmaitymi interesariuszami – fanami, lokalnymi społecznościami, fanklubami, partnerami.