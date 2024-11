Polka w Chile: Przy łóżku zawsze warto trzymać buty i latarkę

Żyjesz w trzecim najszczęśliwszym kraju spośród krajów Ameryki Łacińskiej. Co sprawia, że Chilijczycy są zadowoleni z kraju, w którym żyją?

To bardzo złożone pytanie. Powiedziałabym, że jakość życia w Chile jest na wysokim poziomie, porównując je do innych krajów latynoskiego kontynentu. Jest tu dość czysto, dość bezpiecznie, panuje tu pewien porządek. Zwłaszcza, jeśli zarabia się w miarę przyzwoite pieniądze, można żyć naprawdę przyjemnie. Problemem Chile jest natomiast ogromne rozwarstwienie społeczne i nierówna dystrybucja dóbr, co sprawia, że ową przyzwoitą pensję mają tylko nieliczni. Konkretnie, około 70 proc. społeczeństwa zarabia poniżej średniej krajowej (średnia krajowa w Chile wynosi 826.535 chilijskich pesos, czyli ok. 3,449 zł), a jedynie niespełna 3 proc. co najmniej 3.000.000 pesos, czyli – zaokrąglając – powyżej trzech średnich krajowych. To naprawdę niewielki odsetek, ale owa śmietanka zarabia na tyle dużo – często są to niebotyczne pieniądze - że wyrównuje statystyki i wyciągana średnia wygląda dobrze.

Jednak, w przypadku Chile, a tak naprawdę chyba w każdym przypadku, oddzieliłabym poczucie szczęścia od stanu konta. Dla statystycznego Chilijczyka, jeśli jest on w stanie utrzymać rodzinę i dom, w weekend zaprosić przyjaciół na asado, czyli grillowanie w ogródku, a w niedzielę odpocząć i spędzić czas z rodziną, to już jest dobrze. Umieją cieszyć się małymi rzeczami. Pomimo wielu problemów dnia codziennego i często trudnej rzeczywistości, potrafią zachować pewną lekkość ducha i życzliwość. Mają też ogromne poczucie humoru. I bardzo to w nich lubię.

Przede wszystkim jednak, Chilijczycy kochają swój kawałek ziemi i tę miłość pielęgnują w sobie na co dzień: jedząc chilijskie jedzenie, pijąc chilijskie wino, tańcząc chilijskie tańce, wychwalając każdy zakątek Chile, będąc świadomym cudnej chilijskiej przyrody. Chilijczycy kochają Chile. Tak po prostu. I pomimo trzęsień ziemi i innych kataklizmów, rzadko kiedy wyobrażają sobie, żeby mogli mieszkać gdzie indziej. Myślę, że to wszystko wpływa na fakt, że wysoko oceniają swój poziom ogólnego szczęścia w różnych rankingach.

W książce piszesz o determinacji Chilijczyków, niezłomności, porównujesz ich do Syzyfa, piszesz, że żadnej pracy się nie boją, po czym kilka kartek dalej znajduję, że są niepunktualni, często nie kończą zadań.