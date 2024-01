Kobiety z roku na rok pracują coraz więcej

Z raportu „Bizneswoman Roku: Polki i przedsiębiorczość 2023” wynika, że kobiety w Polsce pracują więcej niż rok temu. Podane przez respondentki godziny pracy przekraczają normy pełnego etatu. Aż 45 proc. ankietowanych kobiet spędza w pracy powyżej 40 godzin tygodniowo. Jedynie 36 proc. badanych pracuje między 30 a 40 godzin w ciągu tygodnia.

Sprawdzono też, jak czas pracy w bieżącym roku odnosi się do poprzednich 12 miesięcy. Z badań jasno wynika, że z roku na rok Polki coraz więcej czasu poświęcają na obowiązki zawodowe: 22 proc. badanych twierdzi, że w pracy spędza dużo więcej czasu niż rok wcześniej, a 19 proc. pracuje nieco więcej. Tylko 36 proc. respondentek twierdzi, że ich sytuacja w tej kwestii nie zmieniła się, a 16 proc. wyznaje, że pracuje mniej.

Przedsiębiorczynie traktują obecne przepisy prawa jako blokadę

W badaniu przeprowadzonym w między wrześniem a listopadem 2023 roku polskie przedsiębiorczynie zapytano też o to, jak postrzegają obecne przepisy prawa w kontekście prowadzonych biznesów. 52 proc. respondentek odpowiedziało, że zdecydowanie są one blokadą lub przeszkodą. 24 proc. ankietowanych podzieliło to zdanie, ale było o tym słabiej przekonanych.

– Wyniki przeprowadzonego przez nas badania wskazują, że co czwarta respondentka prowadząca firmę może liczyć na wsparcie finansowe ze strony bliskich. To budujące, choć jednocześnie aż 47 proc. ankietowanych przedsiębiorczyń nie może skorzystać z takiej opcji. „Trudne czasy tworzą silnych ludzi, silni ludzie tworzą dobre czasy” – ta sentencja bardzo dobrze obrazuje współczesny wizerunek przedsiębiorczości Polek, które mimo trudności co roku przedstawiają nam swoje niezwykle ciekawe i innowacyjne projekty – dodaje Olga Kozierowska, pomysłodawczyni konkursu Sukces Pisany Szminką Bizneswoman Roku.