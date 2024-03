39-letnia Miss Niemiec 2024 i organizatorzy konkursu mierzą się z falą hejtu. "Nie zasługuje na tytuł"

W dalszej części wpisu dodaje, że nie wyobraża sobie lepszego wyboru zwyciężczyni, po raz kolejny składając gratulacje Apameh Schönauer – Api inspiruje i porusza. Stanowi idealny wzór dla innych młodych kobiet, które doświadczają podobnych trudności co ona. Osoby mające doświadczenia migracyjne zawsze znajdują się pod presją udowadniania, że muszą bardzo się postarać, aby zyskać akceptację – dodaje w cytowanym wpisie.

Nienawiść, zazdrość, rasizm

Kilka dni po finale Miss Germany, Apameh Schönauer nagrała oświadczenie, które opublikowana na oficjalnym profilu instagramowym konkursu. – Miss Germany stało się miejscem przepełnionym nienawiścią – rozpoczyna przemowę – Otrzymałam oczywiście ogrom wsparcia, gratulacji, co przepełnia mnie dumą i radością. Ale też doświadczyłam nienawiści, zazdrości i rasizmu, co jedynie utwierdza mnie w przekonaniu o słuszności mojej misji – podkreśla. – Zniosę to wszystko. W wieku sześciu lat przeprowadziłam się do Niemiec. Tutaj uczęszczałam do szkoły, tutaj ukończyłam studia. Mam tytuł inżyniera, jestem architektem, wyszłam za mąż za Niemca. Jestem Niemką – deklaruje, zawieszając głos na moment.

W dalszej części oświadczenia wyjaśnia obserwatorom, na czym w jej odczuciu polega integracja. – Udowodnijmy wspólnie, że Niemcy są krajem zróżnicowanym i nowoczesnym i że nienawiść można pokonać tylko miłością – podsumowuje.

Nowe zasady konkursu, wcześniej kojarzonego z promowaniem jedynie urody i wręcz niedoścignionych standardów piękna, pozwalają wierzyć, że na kobiecą atrakcyjność składa się znacznie więcej czynników niż tylko te, widoczne na dopracowanych do perfekcji zdjęciach instagramowych. W przypadku charyzmatycznej Apameh Schönauer uroda zdaje się stanowić jedynie dodatek do jej zawodowego portfolio i osobowości. Oby nieprzychylne komentarze, z jakimi zetknęła się po zdobyciu tytułu miss, a także konieczność wyjaśniania, dlaczego to właśnie ona zasługuje na wygraną, nie przyćmiły jej radości z osiągniętego sukcesu.