Isabella Rossellini z pierwszą nominacją do Oscara. Latami unikała branży filmowej

Isabella Rossellini o roli w „Konklawe”: Siostra Agnes jest jak cień

Mimo udziału w ponad 50 produkcjach filmowych i telewizyjnych, Isabella Rossellini dopiero po niemal pięciu dekadach od rozpoczęcia kariery filmowej doczekała się pierwszej nominacji do Oscara. Rola siostry Agnes w wyreżyserowanym przez Edwarda Bergera brytyjsko-amerykańskim thrillerze „Konklawe” nie wymagała od niej opanowania wielu partii tekstu, jednak nieliczne wypowiadane kwestie zaprezentowała w mistrzowski sposób. – Siostra Agnes jest jak cień. Zawsze obecna, nawet gdy jej nie widzisz, ani nie słyszysz. Na szczęście kino nieme nie jest mi obce, a moja rola miała niemal taki charakter. Kościół katolicki to bardzo patriarchalne miejsce, w którym kobiety mają zwykle niewiele do powiedzenia. Kiedy jednak już przemówią, tak jak moja postać pod koniec filmu, można to porównać do wybuchu bomby – tak o swoim udziale w „Konklawe” mówiła w wywiadzie dla „Vogue”.

W poście zamieszczonym na Instagramie tuż po otrzymaniu informacji o nominacji do Oscara, Isabella Rossellini wspomniała też o początkach kariery, której przebieg zdefiniowała znajomość ze zmarłym w styczniu bieżącego roku Davidem Lynchem. – Nasza współpraca stanowiła klucz do zrozumienia, czym jest aktorstwo. To, czego się nauczyłam, jak również wszystkie moje dotychczasowe doświadczenia na planach filmowych, wniosłam do mojej interpretacji roli siostry Agnes w filmie „Konklawe”. Praca z niesamowitym reżyserem Edwardem Bergerem, który udzielał niezwykle precyzyjnych wskazówek, była dla mnie bardzo cennym doświadczeniem. Dziękuję Akademii. Jestem niezwykle wzruszona – dodała na zakończenie wpisu.



Isabella Rossellini: nominacja do Oscara i nagrody BAFTA

Oprócz Isabelli Rossellini nominację do nagrody dla najlepszej aktorki drugoplanowej otrzymały też Monica Barbaro, Felicity Jones, Ariana Grande i Zoe Saldaña, które wystąpiły odpowiednio w takich produkcjach jak: „Kompletnie nieznany”, „The Brutalist”, „Wicked” oraz „Emilia Pérez”. Oscar dla Isabelli Rosellini byłby trzecią w historii statuetką dla aktorki urodzonej we Włoszech. Nagrodzone w poprzednich latach Sofia Loren i Annie Magnani zostały docenione za role w filmach: „Dwie kobiety” i „Tatuowana róża”.

Film „Konklawe”, oprócz 8 nominacji do Oscara, zdobył też 12 nominacji do nagrody BAFTA, w tym między innymi dla odtwórczyni roli milczącej, lecz czujnej siostry Agnes. – To prawdziwy zaszczyt uzyskać nominację do nagrody BAFTA! W takich momentach zawsze wspominam moich rodziców: tata był nominowany w 1949 roku za film „Paesan”, a mama w 1959 roku za „Gospodę Szóstego Dobrodziejstwa”. Wygrała w 1979 roku za „Morderstwo w Orient Expressie”. Sądzę, że rodzice byliby dziś ze mnie dumni – pisała Isabella Rossellini przed kilkoma dniami, tuż po ogłoszeniu nominacji do nagród BAFTA.

Czy zgodnie z tytułem debiutanckiego filmu, w którym przed laty Isabella Rossellini również wcieliła się w rolę zakonnicy, zdobycie upragnionych statuetek okaże się kwestią czasu? Wszystko stanie się jasne 16 lutego i 2 marca bieżącego roku, podczas ceremonii rozdania poszczególnych nagród.