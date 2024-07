Grażyna Torbicka wspomina Jerzego Stuhra: Nigdy nie doklejał wąsów

Dla mnie tych ról jest bardzo wiele i cenię zwłaszcza te w wyreżyserowanych przez niego filmach, takich jak: „Historie miłosne”, „Tydzień z życia mężczyzny”, a także „Duże zwierzę”. To były świetne kreacje Jerzego Stuhra. Rola, która moim zdaniem pokazała wielkie aktorstwo filmowe, to dla mnie jednak Maks Paradys w „Seksmisji”. Z jednej strony jest to rola komediowa, ale z drugiej – on skonstruował tego Maksa tak, że jest w nim cały wachlarz dramatyzmu i tragedii w sytuacji, w którą los go rzucił, bezradności, a jednocześnie umiejętności włożenia w to absolutnie naturalnego komizmu. To jest rola komiczna, ale Jerzy Stuhr zaznaczył w postaci Maksa również dramat, co jest bardzo trudnym osiągnięciem aktorskim. Aby stworzyć taką postać komediową, naprawdę trzeba być mistrzem.

Co pani zdaniem wyróżniało Jerzego Stuhra na tle innych aktorów?

On był niezwykle silną osobowością, więc często mówiło się, że Jerzy Stuhr gra Jerzego Stuhra. Co nie znaczy, że jego role nie przejdą do historii. On nie dobierał jakiś elementów aktorstwa spoza swojej osobowości, spoza swojej psychiki i wrażliwości. Nie doklejał wąsów, nie zmieniał sposobu chodzenia, nie zmieniał mimiki. On zawsze ze swojej osobowości czerpał to, co może dać postaci, którą ma zagrać. To go charakteryzowało i wydaje mi się, że właśnie taka cecha była najsilniejszą stroną Jerzego Stuhra. Czerpał ze swojej osobowości, nadając postaciom swój charakter.