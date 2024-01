Cyfrowe śledzenie szafy - nowy trend w zarządzaniu garderobą

Czytaj więcej Biznes i prawo Nie tylko fitness. Oto branże, które zyskują na postanowieniach noworocznych Pierwsze tygodnie stycznia to dla wielu osób moment refleksji, chęci rozpoczęcia nowego działania i wprowadzenia zmian w życiu. Według redaktorów BBC, firmy działające w kilku kluczowych branżach cieszą się w tym czasie największą popularnością.

W rozmowie z „The Guardian” rzecznik Whering powiedział, że w ciągu ostatniego roku zainteresowanie aplikacją zwiększyło się o 34 proc. W pierwszych czterech dniach stycznia 2024 r. liczba materiałów przesłanych przez jej użytkowników zwiększyła się o ponad 600 000 pozycji.

W kontekście opisywanych działań ciekawy wydaje się także pomysł blogerki Laury Reilly. W tekście opublikowanym w ''Magasin'' opisała ona wszystko, co miała na sobie w 2023 roku i wyliczyła kwotę ''jednego noszenia'' każdej części garderoby. Cenę produktu podzieliła przez liczbę każdego użycia. Jej zdaniem dzięki uzyskanym w ten sposób liczbom można łatwiej uzmysłowić, ile naprawdę kosztują poszczególne elementy stylizacji. Może to zachęcać do rzadszych zakupów i wybierania produktów, co do których klient ma większe przekonanie.

W Polsce zrównoważone podejście do mody również zyskuje popularność. Szczególnie młodzi konsumenci chętniej wybierają sklepy z używaną odzieżą, unikają korzystania z oferty producentów tzw. fast fashion, zwracają uwagę na materiały, z których stworzone zostały produkty, a także starają się kupować ubrania oferowane przez lokalnie działające marki — mając na uwadze chęć ograniczenia tzw. śladu węglowego. Wiele osób korzysta też z aplikacji pozwalających na sprzedawanie oraz kupowanie ubrań i dodatków, które innym nie są już potrzebne.

Z danych przekazanych przez aplikację PanParagon (służącej do przechowywania paragonów i przeglądania gazetek promocyjnych), wynika jednak, że w 2022 i 2023 roku Polacy kupowali tyle samo ubrań, co wcześniej. Mimo że ceny z powodu inflacji są wyższe, to użytkownicy chętniej oszczędzali na żywności niż na nowych elementach garderoby.