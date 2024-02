Swoosh bag - najszybciej wyprzedana torebka świata. Jeszcze nie weszła na rynek, a już jej nie ma

Podobnie zapowiada się kolekcja wiosna/lato 2024, nie bez przyczyny nazwana Les Sculptures. Poszerzane w ramionach kurtki i płaszcze idealnie zwężają się w talii i biodrach, zgodnie z tytułem kolekcji, optycznie rzeźbiąc sylwetkę. Zaprezentowane przez modelki tej klasy co Emily Ratajkowsky czy Gigi Hadid i oklaskiwane między innymi przez Julię Roberts wróżą projektantowi kolejny sukces.

Chętnych do zakupu najnowszej saszetki z logo Jacquemus’a nie brakuje. Choć sprzedaż oficjalnie rusza 26 lutego, aby kupić torebkę, już teraz należy wpisać się na listę oczekujących. Model będzie dostępny w jednym z trzech kolorów: czarnym, różowym lub beżowym – za 550 dolarów każdy. Jak widać, informacje o tak unikatowych produktach rozchodzą się w rekordowym tempie – porównywalnym do biegu reklamującej go najszybszej kobiety świata.

