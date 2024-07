Również fryzura Craiga jest zaskakująca. Włosy 56-letniego aktora są dłuższe niż zwykle, co w jego przypadku dało odmładzający efekt.

Daniel Craig dołączył do grona ambasadorów marki Loewe, reprezentujących różne generacje. Wśród nich znaleźli się między innymi 26-letni Wang Yibo z południowokoreańskiego boysbandu UNIQ, 42-letni, pochodzący z Irlandii Północnej aktor Jamie Dornan czy 29-letnia kanadyjska aktorka Taylor Russell. Obecnie globalną ambasadorką Loewe jest 41-letnia amerykańska aktorka Greta Lee.

Loewe: ulubiona marka pokolenia Z i agent 007 z młodzieżowej odsłonie

Daniela Craiga postrzegano dotychczas jako eleganckiego i dość poważnego mężczyznę godnego roli agenta 007. Mimo to aktor wielokrotnie pokazał, że ma ogromny dystans do samego siebie, a także niemałe poczucie humoru. W 2022 roku wystąpił w reklamie marki Belvedere, dając brawurowy popis swoich umiejętności tanecznych i talentu komediowego.

Na londyńskiej premierze filmu „Nie czas umierać” w 2021 roku aktor pojawił się z kolei w różowej aksamitnej marynarce. Było to całkiem inne wydanie, niż to, do którego przyzwyczaili się fani przez kilkanaście lat odgrywania przez niego roli Bonda, toteż stylizacja Craiga wywołała wówczas wiele skrajnych komentarzy.