Dziedzictwo Iris Apfel: obrazy i przedmioty osobiste należące do projektantki idą pod młotek

Iris Apfel zmarła 1 marca 2024 roku w wieku 102 lat. Każdy, kto choć trochę orientuje się w modzie i designie, z pewnością dobrze kojarzył odważną, burzącą utarte schematy królową maksymalistycznego stylu – bo właśnie taką reputacją cieszyła się w trakcie swojej długiej kariery.

Kolekcja Iris Apfel idzie pod młotek

Projektantka inspirowała kolejne pokolenia twórców – nie tylko projektantów, ale też artystów reprezentujących różne dziedziny. Nawet pomimo sędziwego wieku, jej pełen humoru, śmiały styl naśladowały i wciąż naśladują rzesze młodych entuzjastek mody i odważnego maksymalizmu.

Apfel uchodziła za jedną z najbardziej wpływowych postaci w świecie szeroko pojętego designu, a także mody. Znakami rozpoznawczymi projektantki były barwne, pełne faktur i objętości kreacje, masywna biżuteria, a nade wszystko – ogromne okulary w grubych oprawkach. Apfel miała ich całą kolekcję.

Aż 18 sztuk okularów, a oprócz tego ponad 200 innych przedmiotów należących do Iris Apfel, już niebawem znajdzie nowych nabywców. Miłośnicy projektantki będą mieli szansę wylicytować wiele cennych przedmiotów będących własnością nieżyjącej projektantki.

Organizatorem internetowej licytacji pod tytułem “Unapologetically Iris: The Collection of Iris Apfel” (ang. „Iris bez poczucia winy: Kolekcja Iris Apfel”) jest dom aukcyjny Christie’s. Wydarzenie rusza już w ten weekend – w sobotę 18 stycznia – i potrwa do 13 lutego.