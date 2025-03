Firma Kondo&Partners Consulting opublikowała raport „Fashion&Brands: Polska Perspektywa”. Zebrane w nim dane bazują na badaniu przeprowadzonym na tysiącu polskich konsumentów. Jego celem było poznanie postrzegania marek odzieżowych przez Polki i Polaków. W opracowaniu uwzględniono pokoleniowe zróżnicowanie respondentów – znaleźli się wśród nich przedstawiciele pokolenia baby boomers (ur. 1946-1964), X (ur. 1965-1980), Y (ur. 1981-1996), i Z (ur. 1997-2012).

Jakie marki odzieżowe lubią ludzie z pokolenia Z?

Dwa najważniejsze wnioski z badania dotyczącą częstotliwości robienia zakupów odzieżowych przez osoby z różnych grup wiekowych oraz miejsc, w których badani zaopatrują się w ubrania. Dane udostępnione w raporcie wskazują, że młodsze pokolenia kupują odzież częściej niż starsze.

Co piąty reprezentant pokolenia X (19 proc.) i co czwarty baby boomers (26 proc.) nie kupił w ciągu ostatnich trzech miesięcy ubrań żadnej marki. W przypadku pokolenia Z i milenialsów była to o połowę mniej liczna grupa (odpowiednio: 9 proc. i 12 proc.).

Co ciekawe: mimo wielu deklaracji młodych konsumentów odnośnie do jakości rzeczy, w które inwestują, raport, o którym mowa, pokazuje, że najczęściej korzystają oni z produktów marek oferujących tzw. fast fashion. W ciągu trzech miesięcy poprzedzających badanie 21 proc. przedstawicieli najmłodszego pokolenia kupiło ubrania marki Shein, podczas gdy w przypadku pokolenia baby boomers był to zaledwie 1 proc.