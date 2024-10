Małe gwiazdy, wielkie pieniądze – jak chronić młodych influencerów? Nowe prawo w Kalifornii

Prawo Coogana 2.0 – nowe gwiazdy, stare problemy

Prawo Coogana, ustanowione w 1939 roku, powstało w odpowiedzi na dramatyczną historię aktora Jackie Coogana, który w latach 20. XX wieku zdobył ogromną sławę dzięki współpracy z Charlie Chaplinem. Po śmierci swojego ojca, Coogan odkrył, że matka i menedżer roztrwonili wszystkie jego zarobki. W wyniku tej sytuacji, wprowadzono przepisy, które miały chronić zarobki dzieci w przemyśle filmowym, poprzez obowiązkowe odkładanie części dochodów na konta powiernicze.

Teraz, niemal 85 lat później, Kalifornia wprowadza zmiany, które dostosowują te przepisy do współczesnych realiów. Młodzi influencerzy, którzy regularnie pojawiają się w materiałach generujących zyski, zostaną objęci podobną ochroną jak dziecięcy aktorzy sprzed dekad.

Jednak AB 1880 to nie jedyna ustawa, która ma na celu ochronę dziecięcych twórców internetowych. Ustawa SB 764 wprowadza dodatkowe zabezpieczenia prawne, które wymagają od rodziców prowadzących vlogi z udziałem dzieci, aby skrupulatnie rejestrowali czas spędzony przez dzieci przed kamerą oraz zarobki generowane przez te materiały. Nowe przepisy nakładają również na rodziców obowiązek przechowywania dokładnych zapisów finansowych i udostępniania ich dzieciom, co miesiąc, aby zapewnić pełną przejrzystość i sprawiedliwość.

Rodzic jako menedżer - „komercyjny sharenting”

Wielu rodziców widzi w mediach społecznościowych nie tylko sposób na dokumentowanie rodzinnych chwil, ale także okazję do zarobienia pieniędzy. Zjawisko to, znane jako „komercyjny sharenting” (od słów „share” – dzielić się i „parenting” – rodzicielstwo), staje się coraz bardziej powszechne. W ramach tej praktyki rodzice publikują intymne momenty z życia swoich dzieci, licząc na to, że przyciągną uwagę i sponsorów.

Problem jednak polega na tym, że dzieci często nie mają żadnego wpływu na sposób, w jaki są prezentowane w internecie, a ich prywatność i prawo do decydowania o własnym wizerunku zostają naruszone. Ponadto, jak pokazują badania, wiele dzieci nie ma dostępu do zarobionych przez siebie pieniędzy, co w dłuższej perspektywie może prowadzić do konfliktów rodzinnych i poczucia niesprawiedliwości.