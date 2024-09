Lael Wilcox w rekordowym czasie okrążyła świat rowerem. Utraci tytuł równie szybko?

– Doskonale się bawiłam! Mogłabym tak jechać bez końca! – tak 38-latka podpisała opublikowane na Instagramie zdjęcia, na których uśmiechnięta pozuje na wytyczonej w Chicago mecie swojego spektakularnego rajdu dookoła świata. – Dziękuję każdemu, kto mi kibicował, zwłaszcza moim rodzicom – dodała pod zamieszczonym nagraniem, relacjonującym jej serdeczne powitanie z fanami oraz mamą i tatą, którzy jako pierwsi rzucają się jej na szyję. Roześmiana Lael Wilcox swobodnie pozuje do zdjęć, bez śladów zmęczenia opowiadając o przebiegu odbytego rajdu. Przed zwieńczeniem niebagatelnego wyzwania z lekkością zeskoczyła z roweru i wniosła go po schodach. – To by było na tyle – skonstatowała, spoglądając w obiektyw i wyglądając raczej jako osoba, która właśnie wróciła z popołudniowej przejażdżki, a nie z podróży dookoła świata obejmującej 21 krajów i przechodzącej do Księgi Rekordów Guinessa. Czy w trakcie podróży zawsze było tak lekko?



Lael Wilcox rekordzistką w okrążeniu świata na rowerze

Pokonany przez mieszkankę Alaski dystans wynosił 18,125 mil, czyli 29,169 kilometrów, a na przemierzenie 21 krajów i czterech kontynentów potrzebowała 108 dni, 12 godzin i 12 minut, pokonując tym samym należący do Jenny Graham rekord z 2018 roku. Pochodzącej ze Szkocji poprzedniczce podobne wyzwanie zajęło 124 dni i 11 godzin.

38-latka wyruszyła 28 maja, rozpoczynając swoją wyprawę w Chicago, a następnie przemieszczając się do Nowego Jorku. Stamtąd samolotem udała się do Portugalii, skąd jej trasa wiodła przez Holandię, Niemcy, Bałkany, Turcję i Gruzję. Lot do Australii pozwolił na kontynuowanie wyprawy wzdłuż południowego wybrzeża do Brisbane, a ostatnią lokalizacją przed powrotem do Stanów Zjednoczonych była Nowa Zelandia. Z rodzinnego miasta Anchorage na Alasce Wilcox przemieściła się do Los Angeles, by triumfalnie zakończyć podróż tam, gdzie ponad kwartał wcześniej ją rozpoczęła, czyli w Chicago.