Polka na obczyźnie: Joanna Sznajder – zarażająca szczęściem wedding planerka z Toskanii

Na pewno utrzymujemy środek. Mój mąż, Andrea, jest bardzo zakochany w Polsce. Często jeździmy tam razem lub moja rodzina przyjeżdża do nas, tak więc Polska jest obecna w naszym życiu. Ale ja nigdy nie będę stuprocentową Włoszką. Ten środek utrzymujemy głównie dzięki naszym córkom. We czwórkę najczęściej porozumiewamy się po włosku. Staram się mówić z nimi po polsku, o to najcześciej prosi Andrea, ale to nie zawsze wychodzi, bo szybciej jest nam w języku włoskim. Dziewczynki dzwoniąc do babci do Polski, mówią po polsku, do włoskiej - po włosku. Staramy się zachować równowagę, żeby jedne święta spędzać tutaj, drugie tam. Odkryłam, że im dłużej mieszkam we Włoszech, tym bardziej tęsknię za Polską.

A za czym najbardziej?

Za pogodą. Jestem “jesieniarą”, urodziłam się w listopadzie, a co za tym idzie uwielbiam wszystko co kojarzy się z jesienią, czyli szeleszczenie liści pod nogami, szybko zapadającą ciemność, wiatr. Z chęcią poszłabym na grzyby. Cieszę się, jak spadnie śnieg. Jest mi do tego tęskno. Tutaj upały, za którymi nie przepadam, zaczynają się na początku czerwca i utrzymują czasami do połowy października. Pewnie teraz posypią się na mnie gromy… (śmiech) Polskiego jedzenia właściwie mi nie brakuje, większość produktów można kupić na miejscu lub zamówić przez internet. Wychodząc na płytę lotniska w Modlinie czy na Okęciu po zaciągnięciu się powietrzem, czuję że jestem w Polsce. Tego uczucia nie da się opisać i porównać z żadnym innym. Przez pierwsze lata po wyjeździe wszystko za granicą jest nowe i ekscytujące, ale po pewnym czasie już zapuszczasz korzenie i wiele rzeczy powszednieje. Zaczyna się normalne życie. Tęsknię do miejsc, które chciałabym zobaczyć, a nie zawsze mogę, bo przez dwa tygodnie jak jestem w Polsce, nie jestem w stanie zobaczyć Wrocławia, Gdańska, Bieszczad i jeszcze posiedzieć na Mazurach. Kończy się tym, że siedzimy u mamy w ogrodzie, bo nigdy nie możemy się nagadać i sobą nacieszyć. I jest super! Mam niedosyt Polski i rodziny, ale biorąc pod uwagę, że córki dorastają, będziemy to wszystko w przyszłości nadrabiali.

Jesteś warszawianką?

Nie, urodziłam się w Łomży i tam mieszka moja mama i brat z rodziną. Ale od 19 roku życia mieszkałam w Warszawie i bardziej mi tęskno do stolicy niż rodzinnego miasta. Mam tam nadal przyjaciół. Przeżyłam w stolicy 11, bardzo świadomych i cudownych lat, studiując i pracując jednocześnie. Dziś widzę jak miasto się zmienia, cały czas rozwija i tętni życiem. Czuję nostalgię za tym miejscem.