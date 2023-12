Polka na obczyźnie: Natalia Jaroszewska i jej wygrane życie na Cyprze

Dalej opowiadasz o tym z błyskiem w oku.

Oj tak. Może ten drugi związek jest bardziej świadomy dla obojga? Przykro to powiedzieć, ale jednak wiek i doświadczenie robią swoje. Teraz bardziej pielęgnujemy umiejętność bycia razem. Poza tym z moim obecnym mężem świetnie się dobraliśmy. Ja mam silny pierwiastek kobiecy, a on jest bardzo męski. Nie wchodzimy sobie w drogę w kwestiach, które nie dotyczą nas wzajemnie. On mi daje totalną wolność w mojej pracy, ale potrafimy dobrze tworzyć rodzinę i być dla siebie fajną parą.

I to jest chyba sekret tego związku, że jest w nim kobieta i mężczyzna, a nie tylko i wyłącznie partnerzy do spłacania do kredytu, rodzice, czy kierowcy.

Twoja córka skończyła niedawno 18 lat, syn 15. Jak odnaleźli się na Cyprze?

Moja córka prawdopodobnie niebawem będzie studiować w Polsce. Dla dzieci jest to niesamowite doświadczenie. Po tych wszystkich latach, patrząc na to, co im dałam, dla mnie najpiękniejsze jest to, że płynnie mówią trzema językami: po polsku, fantastycznie po angielsku -chyba to już jest ich pierwszy język, oraz po grecku - zdecydowanie lepiej niż ja. Dzieci były małe, kiedy wyjechaliśmy, więc ta adaptacja nastąpiła bardzo szybko. To niewiarygodne jak mali ludzie, kiedy stworzy im się dobre warunki i rozwinie przed nimi wachlarz możliwości, cudownie chłoną nowe miejsca, wiedzę, jak pięknie potrafią płynąć na fali. Od początku bardzo mnie to wzruszało. Moja córka po pierwszym roku w amerykańskiej podstawówce dostała stypendium dla najlepszej uczennicy. Utwierdziłam się wtedy w przekonaniu, że dobrze się zadziało. W naszej szkole jest wielu obcokrajowców i to też jest wyzwanie, które uważam za fajne, ale trudne. Oni muszą dużo bardziej się starać i udowadniać, że potrafią i dają radę. Moje dzieci zdecydowanie dały radę.

Czy Cypryjczycy są otwarci?