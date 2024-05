Remigiusz Mróz o tym, jakie kobiety go inspirują, żyją w jego wyobraźni i książkach

Gdy pana powieści są ekranizowane, czy uczestniczy pan w procesie decyzyjnym w kwestii wyboru aktorów do poszczególnych ról, selekcji danych wątków z książek czy kolejności ich przedstawienia na ekranie?

Dotychczas starałem się nadto nie wtrącać, ale po ostatnich doświadczeniach uznałem, że przynajmniej do pewnego stopnia trzeba trzymać rękę na pulsie jako jeden z producentów. Czy też raczej próbować to zrobić – umowy ekranizacyjne są bowiem zawsze konstruowane tak, by jak najlepiej chronić wolną rękę twórców. To z jednej strony całkiem zrozumiałe, z drugiej trochę niebezpieczne dla pierwowzoru, bo można właściwie wziąć li tylko nazwisko autora i zrobić z historią, co się żywnie podoba.

Gdy ja pracuję nad tematyką, która na co dzień jest mi obca, sięgam po opinie ekspertów i przeglądam dostępne źródła w poszukiwaniu informacji. Czy w pana przypadku jest podobnie i czy przed przystąpieniem do pracy nad konkretną tematyką otacza się pan znawcami w danej dziedzinie: prawo, himalaizm, XX-lecie międzywojenne, etc.?

W zdecydowanej większości research wolę wykonywać sam, bo dzięki temu mam dobry rozruch przed pisaniem książki. Wchodzę powoli w nowy świat, zaczynam rozumieć ludzi, którzy zajmują się daną tematyką, przede wszystkim jednak już na tym etapie zżywam się z daną powieści. Jeśli bowiem poświęci się sporo czasu na samo przygotowanie do jakiegoś przedsięwzięcia, rośnie zaangażowanie, a wraz z nim prawdopodobieństwo, że człowiek poświęci mu odpowiednio wiele. Czasu, energii, siebie. Bywa jednak, że sięgam po pomoc ludzi z zewnątrz – tak było właśnie w przypadku himalaizmu, bo zależało mi na tym, by wyprawa Chyłki na zbocza Annapurny była maksymalnie realistyczna. Konsultowałem więc wszystkie szczegóły z rzecznikiem Polskiego Związku Alpinizmu, który pomógł mi wytyczyć wysokość, do której ktoś taki jak Chyłka mógłby dotrzeć, opisać sprawy sprzętowe i tak dalej. Koniec końców wiedziałem jednak, że ilu specjalistów bym nie zaangażował, znajdzie się część odbiorców gotowych jednoznacznie i arbitralnie przesądzić, że to wszystko wydumane i niemożliwe. I faktycznie tak było, więc może powinienem był konsultować to z nimi, a nie z himalaistami.

Sprzedał pan dotychczas ponad 10 milionów egzemplarzy książek. Czy ma pan już pomysły na kolejne powieści?