Katarzyna Zielińska o produkowaniu spektakli teatralnych: To moje uzależnienie

Wspomniała pani, że na wyprodukowanie spektaklu potrzebne są duże pieniądze. Jak udało się pani połączyć rolę artystki i bizneswoman, która musi zabiegać o pieniądze?

Na pewno trzeba znaleźć sponsorów i mecenasów sztuki, którzy naprawdę kochają teatr i uwierzą w projekt. Przy wszystkich moich produkcjach trafiałam na wspaniałych ludzi i firmy. To nie były marki, którym najbardziej zależało na dużym logo na ściance. Przeciwnie, pierwsze pytanie zawsze brzmiało: ile miejsc na widowni będzie dla naszych pracowników, ilu z nich będzie mogło zobaczyć spektakl, czy będziemy mogli organizować wyjścia firmowe. To dotyczyło zarówno małych firm, jak i dużych instytucji. Mam naprawdę ogromne szczęście do ludzi. Nie ukrywam jednak, że zdarzało się, iż na samym końcu produkcji musiałam inwestować własne oszczędności. Ale żeby było jasne: ja nie produkuję dla zysków. Dla mnie największym zyskiem jest to, że ktoś mnie zobaczy w spektaklu i obsadzi w roli, której inaczej by mi nie zaproponowano.

Nie traktuję produkcji teatralnych jako źródła zarobku. Oczywiście cieszę się, kiedy wychodzę na zero, ale najważniejsze jest dla mnie inwestowanie w teatr. To jest moje czyste uzależnienie; dzięki temu mogę pokazać się w czymś nowym, wzlecieć, zagrać role, o jakich marzyłam. „Berlin, czwarta rano” to był spektakl w klimacie berlińskiego kabaretu. Potem przyszła „Sofia de Magico” – spektakl z piosenkami Tiger Lillies, bardzo odważny, brzydki w dobrym tego słowa znaczeniu. A potem „Nowy Jork Prohibicja”, opowieść o Ameryce czasów zakazu. Zdobycie praw do tego spektaklu w Stanach Zjednoczonych było niezwykle trudne, to temat na osobny wywiad. Ale każdy z tych spektakli miał swoją historię, przesłanie. I jeśli widzowie wychodzili poruszeni, to był dla mnie znak, że warto było zainwestować nawet własne oszczędności.

Czy może pani zdradzić nieco więcej, jeśli chodzi o kulisy tego biznesowego zaplecza teatru?

Nie nazywam tego biznesem teatralnym. Ja na tym nie zarabiam. Oczywiście są producenci, którzy co roku wypuszczają dwa spektakle, wysyłają obsadę w trasę po całej Polsce i to jest ich model. Ja tak nie działam. Bardzo rzadko jeżdżę z moimi spektaklami, bo uwielbiam grać w teatrach: w ich murach, w garderobach, wśród ludzi, którzy tworzą tę machinę od kulis. Kocham teatr jako budynek i instytucję, od portiera, przez garderobiane, aż po monterów. Dlatego nie przepadam za określeniem „biznes teatralny”. Ja tego nie robię dla biznesu i nie potrafię o tym w takich kategoriach mówić.

Da się przewidzieć sukces spektaklu? Czy pani go czuje, czy to zawsze niewiadoma?

Wierzę, że sukces przychodzi wtedy, gdy idzie się za marzeniem, bez kompromisów. Gdy dobiera się ekipę ludzi, którzy grają do jednej bramki, którzy wyrośli z teatru i dla których najważniejszy jest widz oraz opowieść, a nie to, ile biletów uda się sprzedać. Nie chcę, żeby to zabrzmiało naiwnie, ale jeśli idzie się za głosem serca i robi się coś naprawdę bezkompromisowego, to publiczność to czuje.

Dla mnie teatr to zawsze praca zespołowa. W moich spektaklach nie ma jednego bohatera, odpalamy całą maszynę. Najlepsze przykłady to teatry, gdzie aktorzy i aktorki tworzą prawdziwe zespoły, jak choćby w Legnicy, gdzie mieści się jedna z najlepszych scen w Polsce. Taka wspólnota zawsze gwarantuje jakość. Druga rzecz to nie da się zrobić dobrego spektaklu w tydzień. Potrzebny jest czas, żeby poznać swoją postać, pokochać ją, zrozumieć. To jest moja recepta na sukces. Coraz bardziej odchodzę od fars. Nie dlatego, że je odrzucam, bo farsy też mnie wiele nauczyły. Pracowałam z mistrzami, takimi jak Jerzy Bończak, Tomasz Dutkiewicz czy Andrzej Strzelecki, który pokazał mi teatr muzyczny od środka. Ale dziś ciągnie mnie w stronę bardziej artystyczną, bo chcę zostawić ludziom coś w sercach. Szczególnie teraz, kiedy świat tak pędzi, a internet pochłania naszą uwagę. Teatr jest miejscem, gdzie widz musi wyłączyć telefon, usiąść i dać się porwać opowieści. I to jest wspaniałe.

Znam kobiety, które mają swoje marzenia, ale boją się pójść na swoje. Jaki impuls musi pojawić się w środku? Co sprawiło, że pani zdecydowała się postawić na siebie i zaryzykować?

Po pierwsze, to było trochę przyparcie do muru. Miałam moment poszukiwania: co dalej robić w zawodzie? Iść drogą, którą mi proponowano, czy zawalczyć o własną? Po drugie, jestem trochę buntowniczką. Zawsze szłam pod wiatr. Od początku bałam się etatów w teatrze, nie wiem dlaczego, ale nie chciałam być zamknięta w jednym miejscu. Byłam ptakiem, który wciąż fruwał. Zaczynałam w Teatrze Ludowym w Krakowie, potem trafiłam do Teatru na Targówku w Warszawie, do Teatru Syrena, pracowałam też u Andrzeja Strzeleckiego, jeszcze zanim powstał Teatr 6. piętro. Ale nigdy nie decydowałam się na etat. Nie zawsze wszyscy rozumieli, dlaczego tak robię, ale ja po prostu lubię ryzyko. Co powiedziałabym innym kobietom? Myślę, że jesteśmy naprawdę silnymi jednostkami. Czasem wystarczy, że ktoś obok nas doda odwagi. Ja miałam szczęście, bo mam obok męża, który powtarzał: „Dasz radę”. Oczywiście zdarzało się, że płakałam i mówiłam, że sobie nie poradzę. Ale miałam też przyjaciółkę, która mnie mobilizowała: „Kasia, tyle o tym mówisz, więc zrób to wreszcie”. Wsparcie najbliższych bywa bardzo ważne. Jedno dobre słowo może sprawić, że odważymy się postawić krok naprzód. Ja zaczynałam bez niczego, ale mówiłam sobie: znajdzie się sponsor, odrobię swoje oszczędności. Ale muszę spełniać marzenia, bo inaczej nie będę sobą.