Olimpijka w siódmym miesiącu ciąży. Ginekolog komentuje

Co się dzieje, gdy kobieta aktywna fizycznie na czas ciąży rezygnuje ze sportu?

Taka bierność może mieć wpływ na otyłość, cukrzycę ciążową, wynikającą z nietolerancji glukozy, a także na zachwiania nastroju. Uważam zatem, że kontrolowana aktywność fizyczna jest wskazana. Ruch na świeżym powietrzu poprawia samopoczucie. Spacerowanie, ćwiczenia wywołują produkcję endorfin, czyli hormonów poprawiających nastrój. Jeśli kobieta zamknie się w domu, będzie jadła i leżała, niekorzystne wpłynie to zarówno na jej zdrowie, jak i na przebieg ciąży. Ponadto kobieta musi też mieć siłę do parcia w drugim okresie porodu, więc jej sprawność fizyczna, mięśnie również mają znaczenie. A jeśli przy wysiłku fizycznym przyspiesza akcja serca, poprawia się krążenie, polepsza się też krążenie łożyskowe. Kobieta się rusza, więc dziecko odczuwa pozytywne emocje – oddychanie świeżym powietrzem w parku czy nawet podczas przechadzek górskich niewątpliwie działa korzystnie. Panie, które pozostają aktywne fizycznie, doświadczają mniej epizodów depresji okołoporodowej czy zachwiania nastroju związanego z przebiegiem ciąży lub czasem po porodzie.



W jakich okolicznościach ruch nie jest wskazany?

Jeśli mamy do czynienia z odpływaniem płynu owodniowego, absolutnie nie zaleca się ruchu. Straty ciąż i zagrożenie porodem przedwczesnym również stanowią takie przeciwwskazanie. Łożysko przodujące, krwawienia w ciąży to są sytuacje ewidentne, gdy nie powinno się wykonywać żadnego wysiłku. Przy nadciśnieniu również należy ostrożnie podchodzić do kwestii aktywności fizycznej. Jednak, jak zwykle w medycynie bywa, mamy wiele odcieni szarości, nie tylko biały i czarny, więc samemu łatwo byłoby popełnić błąd, podejmując decyzję co do aktywności fizycznej w trakcie ciąży. Jeśli u pacjentki miał miejsce incydent nadciśnienia, to ruch jest wskazany. Otyłość stanowi dodatkowy czynnik ryzyka rozwinięcia się nadciśnienia w ciąży, więc ruch może okazać się korzystny dla pacjentki. Nie może być tak, że kobieta się nie rusza i jedynie wymaga opieki, ponieważ jest w ciąży. To nie jest korzystne. Prace domowe również mogą być traktowane jako rodzaj ćwiczeń. Ale nie zalecałabym wtedy wchodzenia na krzesło, by wycierać szafki na górze lub myć okna, ponieważ ryzyko upadku jest w takich sytuacjach jest zbyt duże. Taniec, joga, pilates stanowią bezpieczne i wskazane formy aktywności fizycznej w tym okresie. Ważny jest też powrót do aktywności po porodzie – teraz jest mnóstwo sposobności ku temu. Gdy mama robi coś dla siebie, to też ma lepszy humor, z większym optymizmem patrzy na to, co się wokół niej dzieje i akceptuje zmiany, które zachodzą w jej organizmie.