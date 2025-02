Empatyczne przywództwo - na czym polega i kiedy się opłaca ten styl zarządzania?

Czytaj więcej Biznes Pada mit o emocjonalnym stylu zarządzania kobiet. Zaskakujące wyniki badania Z badania przeprowadzonego przez „Harvard Business Review” wynika, że kobiety na stanowiskach kierowniczych w mniejszym stopniu niż mężczyźni pozwalają, by stres negatywnie wpływał na ich zachowania w pracy. Jak uzasadniono te zaskakujące obserwacje?

Co z kolei zwykle cechuje leadera, dla którego empatia jest zjawiskiem obcym?

Brak empatii u leadera często prowadzi do autorytarnego stylu zarządzania, w którym nie uwzględnia się indywidualnych potrzeb pracowników. Badania przeprowadzone przez „Harvard Business Review” wskazują, że organizacje zarządzane przez liderów o niskim poziomie empatii charakteryzują się wyższym poziomem stresu wśród pracowników, co może prowadzić do obniżenia efektywności oraz wzrostu liczby zwolnień. W konsekwencji firmy te ponoszą wyższe koszty wynikające z konieczności rekrutacji i szkolenia nowych pracowników.

Jakie korzyści niesie ze sobą empatyczny styl zarządzania?

Empatyczne przywództwo to fundament nowoczesnego zarządzania, które przekłada się na sukces organizacji. Leaderzy, którzy wykazują zrozumienie, troskę i otwartość wobec swoich zespołów, budują środowisko sprzyjające zaangażowaniu i lojalności pracowników. Badania Gallupa wykazują, że zespoły kierowane przez empatycznych leaderów są o 21 proc. bardziej zaangażowane niż te, które funkcjonują pod przewodnictwem managerów pozbawionych tej cechy. Pracownicy czujący się doceniani i rozumiani chętniej angażują się w realizację celów firmy, a także rzadziej rozważają zmianę miejsca pracy, co wpływa na stabilność i niższą rotację kadry. Empatia ułatwia także komunikację i rozwiązywanie konfliktów. Leaderzy, którzy potrafią spojrzeć na sytuację oczami swoich pracowników, skuteczniej zarządzają trudnymi sytuacjami, budując atmosferę otwartości i wzajemnego szacunku. Dzięki temu zespoły pracują sprawniej, unikają niepotrzebnych napięć i szybciej znajdują rozwiązania problemów. Przejrzysta, oparta na empatii komunikacja sprawia, że relacje w organizacji są bardziej autentyczne i harmonijne, co bezpośrednio wpływa na komfort pracy oraz efektywność zespołów. Empatyczny styl zarządzania to także budowanie kultury organizacyjnej opartej na zaufaniu. Firmy, w których liderzy kierują się empatią, tworzą środowisko wspierające rozwój pracowników i pobudzające ich kreatywność. W takim miejscu ludzie czują się bezpiecznie, mogą swobodnie wyrażać swoje pomysły i angażować się w innowacyjne działania. To z kolei sprzyja wzrostowi konkurencyjności organizacji i umacnianiu jej pozycji na rynku. Empatia przyciąga również najlepsze talenty. Organizacje, które stawiają na wspierającą kulturę pracy, są bardziej atrakcyjne dla specjalistów szukających miejsc, w których będą mogli rozwijać się w przyjaznej i motywującej atmosferze. Pracodawcy, którzy budują swój wizerunek w oparciu o autentyczną troskę o ludzi, mają większe szanse na zatrzymanie wartościowych pracowników i pozyskanie nowych talentów.



Czy – stosowany w nadmiarze lub w sposób niewłaściwy – styl zarządzania oparty na empatii może okazać się nieskuteczny i przełożyć się na zachwianie równowagi w zespole?

Empatia to fundament skutecznego przywództwa, ale jak każda wartość, stosowana w nadmiarze lub w niewłaściwy sposób, może prowadzić do zachwiania równowagi w zespole. Kluczowe jest znalezienie złotego środka między troską o dobrostan pracowników a skutecznym zarządzaniem organizacją. Badania psychologiczne pokazują, że nadmierna empatia może skutkować trudnościami w podejmowaniu niepopularnych, ale koniecznych decyzji. Leaderzy, którzy zbyt mocno koncentrują się na emocjach swoich pracowników, mogą unikać działań wymagających stanowczości – takich jak restrukturyzacja, rozwiązywanie konfliktów czy podejmowanie decyzji o zwolnieniach. W efekcie zespół może tracić jasność co do swoich priorytetów, a organizacja może odczuwać negatywne konsekwencje braku zdecydowanego kierownictwa. Innym wyzwaniem jest ryzyko faworyzowania niektórych pracowników. Nadmierna empatia może sprawić, że leader nieświadomie poświęca więcej uwagi określonym osobom, co może prowadzić do poczucia niesprawiedliwości w zespole i osłabienia morale. Brak jasno określonych granic w relacjach zawodowych to kolejne zagrożenie. Leaderzy, którzy stawiają na pełną otwartość emocjonalną, mogą nieświadomie zacierać różnicę między rolą przywódcy a przyjaciela, co w dłuższej perspektywie może prowadzić do problemów w zarządzaniu zespołem. Ważne jest, aby empatyczne podejście nie oznaczało rezygnacji z profesjonalizmu niezbędnego do efektywnego funkcjonowania organizacji. Aby uniknąć tych pułapek, empatię należy równoważyć asertywnością i konsekwencją.

W jakich okolicznościach empatia w biznesie może okazać się niewskazana?

Jednym z takich momentów jest kryzys lub presja czasowa. W sytuacjach wymagających natychmiastowej reakcji, nadmierne skupienie na emocjach pracowników może prowadzić do opóźnień w działaniu, a nawet do paraliżu decyzyjnego. Gdy firma staje przed trudnym wyborem – na przykład koniecznością restrukturyzacji, zwolnień czy szybkiej zmiany strategii – leader nie może pozwolić sobie na zbyt długie zastanawianie się nad indywidualnymi uczuciami każdej osoby. W takich chwilach empatia powinna iść w parze z pragmatyzmem i umiejętnością podejmowania trudnych, ale niezbędnych decyzji. Najskuteczniejsi liderzy to ci, którzy potrafią dopasować swoje podejście do kontekstu. Empatia jest jednym z filarów dobrego zarządzania, ale jej siła tkwi w równowadze. Prawdziwie mądry leader to ten, kto potrafi być wyrozumiały i wspierający, ale jednocześnie nie traci z oczu strategicznych celów organizacji.