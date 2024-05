34-latka biegająca z dzieckiem w wózku trafiła do Księgi Rekordów Guinessa

Rygorystyczny program treningowy pozwolił zawodniczce udoskonalić szybkość i wytrzymałość. Do regularnych aktywności dodała też próby na 4x400 metrów z wózkiem, aby przyzwyczaić się do specyficznego rodzaju ruchu, uwzględniającego sprawne utrzymanie pojazdu i skoordynowanie jego bezbłędnych skrętów. Do zawodów zaopatrzyła się w sprawdzony sprzęt — lekki i pozwalający na oraz bezwysiłkowe pokonywanie każdej nierówności terenu.

Wspólny czas

Jej imponujące osiągnięcie może zainspirować nie tylko innych sportowców, ale i mamy, które po urodzeniu dziecka rozważają powrót to aktywności fizycznej. Jeśli regularne spacery z maluchem stają się zbyt monotonne i niewystarczające, to dostępność profesjonalnych sprzętów pozwala na podjęcie treningów biegowych, śladami zwyciężczyni. Zapytana, co doradziłaby innym rodzicom, którzy rozważają podjęcie profesjonalnej działalności sportowej, podkreśla, że należy robić to, co danej osobie sprawia radość i przynosi satysfakcję. – Jeśli mama jest szczęśliwa, przekłada się to też na dobre samopoczucie dziecka. Dlatego należy stawiać swoje potrzeby na pierwszym miejscu – podkreśla zwyciężczyni. – Uwielbiam spędzać czas z moimi dziećmi, a dzięki temu, że angażuję je w moje treningi, tych wspólnych chwil jest bardzo dużo – dodaje.

Nawet jeśli wyzwanie wydaje się niemożliwe do pokonania, Donner zachęca do jego podjęcia. – Z pewnością nie będziesz żałować, że spróbowałeś. A jeśli się uda, to wspomnienia pozostaną do końca życia – dodaje.

W jej przypadku poza wspomnieniami pozostaje również imponujący wynik i rekord, który obecni podczas wydarzenia reprezentanci Księgi Rekordów Guinessa zamieszczą w odpowiednim miejscu.

