Maria Deskur: Społeczeństwo, które czyta, jest bardziej stabilne emocjonalnie i psychicznie

Mamy Fundację Powszechnego Czytania, której pani jest prezesem, a która powstała stosunkowo niedawno, bo w 2018 roku. Jakie są największe bariery w promocji czytelnictwa w Polsce i jak je pokonywaliście? Z jakimi wyzwaniami musiała się Fundacja mierzyć i mierzy się do dzisiaj?

Bariera, którą uważam za poważną w upowszechnianiu czytania to zbyt mało rozpowszechniona świadomość o bardzo różnorodnym i fundamentalnie głębokim wpływie czytania na nasz rozwój. Tej świadomości po prostu nie ma, nikt tego nigdzie nie uczy. Właśnie wróciłam z jednego z miast wojewódzkich, gdzie pracowaliśmy ze wspaniałymi doświadczonymi bibliotekarkami, dla których różne elementy wiedzy o wpływie czytania były nowością. Wszyscy byliśmy poruszeni i zbudowani tym spotkaniem. Jako fundacja dowiedzieliśmy się dużo o różnych skomplikowanych sytuacjach lokalnych. Zatem robimy bardzo wiele, aby wiedzę o wpływie czytania na rozwój rozpowszechniać wśród różnego poziomu grup liderskich czy osób decyzyjnych. Takiej wiedzy nie mają też rodzice, a to bardzo ważne, aby mogli z książką obcować, używać jej w zabawach z dzieckiem od samego początku. Nie ma wokół tego systemowej edukacji młodych rodziców.

Drugi element, który postrzegam jako barierę, to silosowość pracy państwa na każdym poziomie: różne dziedziny są przypisane do różnych ministerstw, co w przypadku tematu interdyscyplinarnego utrudnia podejmowanie kompleksowych działań. Mamy dane na to, że czytanie jest kluczowym czynnikiem rozwoju gospodarczego, naukowego i społecznego, ale odpowiedzialność za nie jest przypisana Ministerstwu Kultury. Czytanie ma niewątpliwy wpływ na zdrowie, relacje rodzinne czy innowacyjność, a zatem powinno być w zainteresowaniu Ministerstw Zdrowia, Polityki Społecznej, Rozwoju, Edukacji czy jeszcze innych resortów. Nasza fundacja działa na rzecz przekraczania tych podziałów, stawiając czytanie jako równie ważny temat, jak kwestie klimatyczne. Podobnie jak dbamy o klimat, tak samo powinniśmy dbać o czytelnictwo we wszystkich obszarach życia publicznego, od polityki do biznesu.

U nas nie ma kogoś takiego, koordynatora, który by spajał wszystkie te resorty.

Nie ma i nie jestem akurat pewna czy rozwiązaniem jest jedna osoba. Jednakże zrobiliśmy pewien postęp – w Sejmie kilka tygodni temu powstała podkomisja do spraw czytelnictwa i praw autorskich. W przyszłym tygodniu odbędzie się jej trzecie posiedzenie, rozmowy dotychczasowe są bardzo konstruktywne i mamy wielką nadzieję, że wspólnymi siłami uda się pewne zmiany na poziomie świadomości przeprowadzić. Istnieje też pozytywny przykład Zabrza, w którym czytelnictwo zostało wpisane do strategii rozwoju miasta. To pierwsze miasto, które podjęło takie działania, i pracuje nad zmianą mentalności poprzez szkolenia dla urzędników i promocję czytelnictwa we wszystkich działach urzędu i siłami tych działów. Naszym celem jest rozpowszechnienie takich inicjatyw w innych miastach.