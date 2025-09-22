81-letnia siostra Rita dzień rozpoczyna od 5-kilometrowego biegu tuż po porannej modlitwie. Przed mszą zdąży jeszcze zajrzeć na salę treningową, by wspiąć się na drabinki i zapozować swoim koleżankom – 86-letniej siostrze Reginie i 88-letniej siostrze Bernadette – do zdjęcia umieszczonego chwilę później w mediach społecznościowych. – Odrobina gimnastyki przed mszą – podpiszą fotografię gibkiej seniorki, z lekkością ściskającej szczebel drabinki i machającej z uśmiechem do fanów. Tych przybywa siostrom regularnie. Niespełna miesiąc od założenia profilu na Instagramie zyskały 44 tys. obserwujących. Częstymi gośćmi w ich austriackim lokum stali się też przedstawiciele światowych mediów. Ciekawi ich, co skłoniło osiemdziesięcioletnie zakonnice do podjęcia heroicznej walki o swoje ukochane miejsce na ziemi i jak swój plan zdołały wdrożyć w życie.



Reklama Reklama

Zakonnice z klasztoru Goldenstein: Miałyśmy prawo pozostać tutaj aż do śmierci

– Tak się cieszę, że wróciłam do klasztoru w zamku Goldenstein. Bardzo tęskniłam za tym miejscem, gdy przebywałyśmy w domu opieki – wyznaje siostra Rita w rozmowie z BBC. W grudniu 2023 roku zakonnice zostały wydalone z klasztoru, w którym spędziły minione dziesięciolecia. Jak podkreślają, stało się to wbrew ich woli. – Nie pytano nas o zgodę. Miałyśmy prawo pozostać tutaj aż do śmierci, jednak te deklaracje nie zostały spełnione – wyjaśnia siostra Bernadette w cytowanej rozmowie.

Zlokalizowany w austriackiej gminie Elsbethen zamek Goldenstein, którego budowę datuje się na 1400 rok, od 1897 roku funkcjonuje jako klasztor i prywatna szkoła dla dziewcząt. Przed ośmioma laty zniesiono dotychczasowe obostrzenia dotyczące płci, oferując edukację również chłopcom. Siostra Bernadette pobierała nauki w Goldenstein jako nastolatka, a dekadę po jej przybyciu do placówki zawitała siostra Regina. Na początku lat 60. szeregi klasztoru zasiliła siostra Rita. Rezolutne zakonnice przez lata pracowały w placówce jako nauczycielki, jednak z biegiem czasu grono rezydentek historycznej instytucji regularnie się zmniejszało i w 2024 roku klasztor został zlikwidowany.

