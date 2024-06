Toksyczna pozytywność. Na czym polega pułapka nadmiernego optymizmu w życiu i biznesie?

Ekspertka wskazuje też na kolejne niepokojące skutki wynikające z nadmiernego optymizmu przełożonych. – Innym negatywnym zjawiskiem jest syndrom grupowego myślenia, czyli zespół zniekształceń, który charakteryzuje się tym, że grupa ludzi dąży do konsensusu, spójności i „dobrej atmosfery” zamiast do szukania najlepszych rozwiązań. Brak krytycznego myślenia, brak konfliktu, niezgadzanie się ze sobą są dobrymi symptomami w grupie, zwłaszcza na poziomie generowania i szukania rozwiązań trudnych, nowych problemów. Wymaganie ciągłego pozytywnego reagowania może zamazywać to, co dzieje się naprawdę. Negatywna reakcja na niezgodę powoduje, że ludzie wycofują się z mówienia o tym, co myślą. W konsekwencji firma, zespół i sam człowiek tracą potencjał, a ludzie są zdemotywowani i sfrustrowani. Choć motywujące słowa są ważnym elementem budowania morale zespołu, ich nadużywanie lub stosowanie w nieodpowiednich momentach może przynieść więcej szkody niż pożytku – zauważa dr Kulig-Moskwa.

Brak autentyczności

Na tym jednak nie kończą się konsekwencje przyjmowania postawy nacechowanej często bezpodstawnym optymizmem i odrzucaniem jakichkolwiek negatywnych sygnałów ze strony zespołu. – Wyidealizowany obraz człowieka sukcesu XXI wieku to osoba zawsze szczęśliwa, zadowolona, niezłomna i niewyczerpana – zauważa dr Kulig-Moskwa. – W rzeczywistości jest to wyidealizowany i nierealistyczny obraz, ale presja na jego osiągnięcie jest ogromna. W tym kontekście i schemacie, który sobie narzucamy, nie ma miejsca na inne emocje, często błędnie nazywane negatywnymi, takie jak złość, smutek, frustracja. W rezultacie wielu z nas wytwarza sobie maski, a nawet zbroje, by nie dopuścić tych innych emocji. Tłumione emocje są, mówiąc wprost, niezdrowe i prowadzą do wielu zaburzeń fizycznych i psychicznych. Takie postawy mogą też prowadzić do braku autentyczności i nieuczciwości wobec otoczenia, w którym funkcjonujemy, ale przede wszystkim wobec siebie – wyjaśnia ekspertka.

Zwłaszcza u kobiet tłumione w ten sposób emocje, maskowane pod wystudiowanym uśmiechem bywają efektem zakorzenionego już w dzieciństwie przeświadczenia, że należy dążyć do polubownego rozwiązania każdego sporu, unikając konfrontacji oraz komunikowania treści, które mogłyby innej osobie sprawić przykrość. – Pod wpływem wielu stereotypów, które nadal funkcjonują w społeczeństwie, szczególnie kobiety i dziewczęta uczone są, że muszą być grzeczne, miłe i zgodne. Te stereotypy przenoszą się często w dorosłość, sprawiając, że kobiety nie dają sobie przestrzeni na to, by się nie zgodzić lub powiedzieć, że coś jest nie w porządku, ponieważ nie chcą być postrzegane jako te, które burzą porządek, ale jako te, które jednoczą. Na szczęście coraz częściej mówi się o tym, że emocje takie jak złość, smutek czy frustracja są naturalne i potrzebne. Jednak wciąż wiele osób zmaga się z wewnętrznym przekonaniem, że muszą tłumić te uczucia, co prowadzi do pogłębiania problemów zdrowotnych i psychicznych – wyjaśnia dr Kulig-Moskwa.



Pragnąć wypracować skuteczne sposoby motywowania zespołu do osiągania założonych celów, warto zadbać o zachowanie równowagi pomiędzy postawą optymistyczną a realną oceną sytuacji. – W pracy z zespołem warto dbać o wysokie morale i dobrą atmosferę, a kluczowym elementem tego procesu jest efektywna komunikacja. Stwierdzenia takie jak „dobra robota” czy „damy radę” mogą być niezwykle motywujące, jednak należy używać ich w odpowiednim kontekście i sytuacjach. Istotne jest, aby pochwały były nie tylko szczere, ale także asertywne, czyli zawierały uzasadnienie, co dokładnie było dobre i dlaczego. To pomaga zrozumieć, jakie konkretne działania przyczyniły się do sukcesu – wymienia dr Kulig-Moskwa.

Inteligencja emocjonalna

Wśród pożądanych zachowań przypisywanych skutecznym managerom znajduje się też umiejętność udzielania podwładnym konstruktywnej informacji zwrotnej nakierowanej na korygowanie błędów. – Moja rekomendacja to mówienie wprost i uczciwie, z uzasadnieniem i szacunkiem do danej osoby. Można to zrobić zgodnie z taktyką: fakty, uczucia, konsekwencje i oczekiwania. Jestem przeciwnikiem taktyki „kanapki”, czyli zaczynania od pochwały, następnie przechodzenia do krytyki, a na końcu znów chwalenia. Uważam, że uczciwość jest najlepsza, jednak powinna być przekazywana w sposób konstruktywny. W autentyczności i uczciwości udzielania informacji zwrotnej nie chodzi o promowanie niekontrolowanych wybuchów złości czy upust emocji, ale o to, by jasno i konkretnie powiedzieć, co jest nie tak i co należy zmienić, aby było lepiej. Toksyczny uśmiech i mówienie, że wszystko jest w porządku, gdy tak naprawdę nie jest, nie prowadzi do poprawy i burzy relacje międzyludzkie – zastrzega dr Kulig-Moskwa.