Pilotka Airbusa A320: Kiedy zostaje się kapitanem, pensja wzrasta dwukrotnie

Jak długo przebywała pani w Australii?

Dwa lata. Na jednym z wyjazdów szybowcowych, po zakończonych zawodach siedzieliśmy przy ognisku i z emerytowanym pilotem rozmawialiśmy o życiu. Zwierzyłam się wtedy, że chciałabym zostać pilotem, ale nie mam pieniędzy na zrobienie licencji. Czy to w Europie, czy w Australii licencja jest tak samo droga. „Wszystko jest do zrobienia, ale nie w tym kraju” – powiedział. Jego zdaniem powinnam była wyjechać do Stanów Zjednoczonych. Tam szkolenie jest tańsze, a poza tym nie ma opcji, żeby po nim nie dostać pracy – praca w lotnictwie amerykańskim jest wszędzie. To kraj z najlepiej rozwinięta infrastrukturą lotniczą na świecie. Mówił też, że ma wielu znajomych, którzy tak właśnie zrobili. Jego słowa bardzo mnie zachęciły. Wróciłam do domu, zaczęłam szukać informacji na ten temat. Znalazłam blog pilota Polaka, który przeszedł taką drogę - wyjechał do Stanów, tam się szkolił i pracował. Zainspirował mnie. Wysłałam maila do tej szkoły. Dostałam odpowiedź, że mogę przyjechać, za szkolenie zapłacę tylko część kwoty, bo od razu mogę też podjąć pracę. To była roczna praca na kampusie tej uczelni. Jedni nalewali paliwo do samolotów, drudzy pracowali w lotniskowej recepcji, jeszcze inni uczyli studentów. Za pieniądze, które zarobiłam w Australii, wyjechałam do Stanów, nie wiedząc, jak długo tam zostanę. Byłam gotowa odbyć szkolenie i pracować na pół etatu, bo studencka wiza na więcej nie pozwalała. Uznałam, że najwyżej znów wyjadę do Australii, będę pracowała, odkładała pieniądze, aby wrócić do Stanów i dokończyć naukę. Taki miałam plan.

Ale okazuje się, że jak się już podejmie decyzję, to wszechświat pomaga?

Tak było! Kiedy przyleciałam do Stanów, okazało się że wylosowałam zieloną kartę. To był czysty przypadek! Jeszcze gdy byłam w Australii, kolega namówił mnie, abym wzięła udział w loterii. Sam już pięć razy brał w niej udział, bezskutecznie i znów postanowił złożyć aplikację. Pokazał mi, jak to zrobić. Nie brałam tego poważnie. Nie planowałam w przyszłości zostać w USA. Ale zaaplikowałam. Kilka miesięcy później okazało się, że wylosowałam zieloną kartę. To otworzyło mi drogę na cały rynek pracy w Stanach. Już nie musiałam być związana z żadną szkołą, ani być ograniczona wizą. W szkole poznałam mojego przyszłego męża. Przyleciał z Polski, aby się szkolić na pilota. Wzięliśmy ślub. Kilka lat pracowaliśmy jako instruktorzy. Lataliśmy jednosilnikowymi samolotami bez klimatyzacji, w ponad 40-stopniowych upałach, w bardzo zatłoczonej przestrzeni, za najniższą krajową. Nie bez powodu mówi się, że w lotnictwie ogólnym jest więcej wypadków niż wśród motocyklistów. Oboje mieliśmy momenty, kiedy chcieliśmy rzucić to wszystko.

Nie bała się pani?