Wypadanie włosów u kobiet nasila się z wiekiem. Czy można temu zapobiec?

Utrata 50-100 włosów dziennie pozostaje w granicach normy

Warto podkreślić, że istnieje dopuszczalna ilość włosów wytracanych każdego dnia. – Średnio, utrata od 50 do 100 włosów dziennie jest naturalnym procesem wynikającym z cyklu wzrostu włosa. Jest to związane z fazą telogenu (spoczynku), po której włosy wypadają, a nowe zaczynają rosnąć. Jeśli jednak zauważymy, że wypadanie włosów jest znacząco większe niż dotychczas, włosy wypadają w dużych ilościach podczas czesania lub mycia, widocznie przerzedzają się włosy na skórze głowy, a skóra staje się bardziej widoczna, wypadaniu włosów towarzyszą inne objawy, takie jak swędzenie, zaczerwienienie, łuszczenie się skóry głowy lub zmiany hormonalne (np. zaburzenia cyklu miesiączkowego), zmienia się struktura włosów: stają się cieńsze, bardziej łamliwe lub rosną znacznie wolniej, wtedy konieczne staje się poszerzenie diagnostyki naszego stanu zdrowia – zastrzega Dominika Wieczorek.

Aby spowolnić proces wypadania włosów, warto zastosować metody wskazane przez specjalistkę, zmieniając dotychczasowe, często inwazyjne sposoby pielęgnacji i stylizacji włosów, a także modyfikując dietę. – Kluczowym aspektem terapii jest zmiana pielęgnacji włosów, począwszy od spersonalizowanych preparatów do oczyszczania oraz mycia skóry głowy, aż po samą pielęgnację włosów. Delikatne mycie, używanie łagodnych szamponów bez siarczanów i parabenów zapobiega osłabieniu włosów. Wskazaniem jest ochrona przed gorącymi narzędziami, minimalizowanie używania prostownicy, lokówki i suszarki na gorąco. Jeśli jest to konieczne, warto stosować kosmetyki termoochronne. W trakcie terapii zalecam unikanie agresywnych zabiegów chemicznych takich jak farbowanie, rozjaśnianie i trwała ondulacja, które prowadzą do osłabiania włosów – wymienia trycholog. – Zdrowa dieta bogata w witaminy, minerały i białko jest kluczowa dla zdrowia włosów. Szczególnie istotne są: biotyna (witamina B7), wspierająca wzrost włosów i dostępna w takich produktach jak jaja, orzechy czy nasiona; żelazo, które pomaga zapobiegać utracie włosów wskutek anemii i jest dostępne w czerwonym mięsie, szpinaku czy soczewicy; cynk, wspierający zdrowie skóry głowy i regenerację komórek, dostępny w pestkach dyni, orzechach i fasoli, a także witamina D3, której niedobór może powodować osłabienie włosów. Suplementacja lub ekspozycja na słońce są dobrym rozwiązaniem – wymienia trycholog.

Jako że nadmierny stres również negatywnie wpływa na jakość i wygląd włosów oraz przyczynia się przyspieszenia procesu ich utraty, ekspertka zaleca stosowanie technik relaksacyjnych oraz włączenie do codziennej rutyny choćby minimalnej dawki aktywności fizycznej. – Techniki relaksacyjne, na przykład głębokie oddychanie, joga czy medytacja, pomagają obniżyć poziom stresu. Aktywność fizyczna również przyczynia się do zredukowania poziomu kortyzolu. Pomaga też dotlenić organizm oraz wspierać metabolizm w celu usunięcia nadmiaru toksyn z organizmu, co w rezultacie może ograniczyć wypadanie włosów – wyjaśnia trycholog.



Masaże i suplementacja mogą zapobiec utracie włosów

Do powyższych wytycznych warto dołączyć też naturalną i łatwo dostępną metodę masażu skóry głowy, a w przypadku niedoborów witaminowych rozważyć suplementację, uprzednio skonsultowaną z lekarzem. – Jedną z naturalnych i bardzo skutecznych metod terapii jest poprawa mikrokrążenia napiętej skóry głowy, wspomagająca wzrost włosów. Można wykonywać masaż palcami lub używać specjalnych szczotek z włosia naturalnego. Czasem przy terapii manualnej można również stosować naturalne oleje, takie jak olej kokosowy, rycynowy czy arganowy, które wzmacniają włosy. Jednak to wymaga konsultacji ze specjalistą, którego rolą jest wskazanie najbardziej korzystnej formy masażu dostosowanej do potrzeb danego pacjenta – zauważa Dominika Wieczorek.

Jeśli u danej osoby potwierdzono niedobory witaminowe, warto, po konsultacji z lekarzem, rozważyć suplementację, a wśród popularnych suplementów wpierających zdrowie włosów ekspertka wymienia: biotynę, kolagen, cynk, kompleks witamin B czy krzem.