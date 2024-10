Korea Południowa wręcza medale za rodzenie dzieci. W tle kryzys demograficzny

Korea Południowa: rekordowo niski współczynnik małżeństw

Według danych pochodzących z badania Population Trends Survey zamieszczonego na portalu Statistics Korea w grudniu 2023 roku, w minionym roku odnotowano też rekordowo niski współczynnik zawieranych małżeństw: 193,673 w porównaniu do 322,807 dziesięć lat wcześniej, co stanowi 40-procentowy spadek. Na tak niepokojący wynik miała wpływ nie tylko konieczność odwoływania ceremonii ślubnych wskutek pandemii Covid-19, ale i brak gotowości do ponoszenia wysokich kosztów organizacji przyjęć, jak również obawy związane z urodzeniem i wychowaniem potomstwa. Jak podaje „The Independent”, w 2021 roku, w Korei Południowej 97 proc. dzieci pochodziło ze związków małżeńskich, co stanowi silną korelację między współczynnikiem urodzeń a ilością par gotowych do powiedzenia sobie sakramentalnego tak.

We wspomnianym badaniu odnotowano też znaczny spadek zainteresowania małżeństwem wśród osób w wieku 25-29 lat: z blisko 60 proc. w 2012 roku do 36 proc. dekadę później. Wprawdzie zalegalizowanie związków cieszy się większą popularnością wśród osób w przedziale wiekowym 30-34, to jednak i tam odnotowano znaczny spadek deklarowanych chęci zmiany stanu cywilnego z 54 proc. do 39 proc. we wskazanym okresie. To z kolei sprawia, że średni wiek kobiet decydujących się na pierwsze dziecko wzrósł do historycznie najwyższego dotychczas wskaźnika 33,6 lat.



Przedsiębiorcy reagują na niski wskaźnik urodzeń w Korei Południowej

Jedną z propozycji mającą na celu uatrakcyjnienie idei powiększania rodziny wśród młodych Koreańczyków miało być zwolnienie z obowiązkowej służby wojskowej tych mężczyzn, którzy przed 30. rokiem życia zdecydują się na troje lub więcej dzieci. Projekt nie został jednak wdrożony, między innymi ze względu na wyrażane przez społeczeństwo uwagi, jakoby władze kraju miały zmuszać mieszkańców do zakładania wielodzietnych rodzin w młodym wieku i przy braku gotowości do podjęcia takiego wyzwania. Uważano też, że taka strategia nakierowana jest na mężczyzn, a jej pomysłodawcy nie wzięli pod uwagę potrzeb i obaw wyrażanych przez kobiety w związku z decyzją o posiadaniu potomstwa.

Niektóre przedsiębiorstwa próbują zachęcić pracowników do prokreacji, oferując im nagrody finansowe za posiadanie dzieci. Zarząd zlokalizowanego w Seulu koncernu budowlanego Booyoung Group zamierza płacić 100 milionów wonów za każde urodzone dziecko. Daje to równowartość 76,792 dolarów i kilkakrotnie przewyższa kwoty oferowane przez państwo.