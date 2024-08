Idąc na urlop, w autoresponderze lepiej nie pisać o ograniczonym kontakcie. Dlaczego?

Kompletująca bagaż w pośpiechu i wybiegająca na lotnisko serialowa Rachel Green na wyjazd z Nowego Jorku do Londynu nie zabiera paszportu. Próbuje przekonać obsługę, że do spontanicznego wylotu wystarczy jej karta biblioteczna lub wręczony ukradkiem banknot, który nieprzejednana pracownica lotniska zwraca już mniej dyskretnie. W dalszej części odcinka „Przyjaciół” dawna ukochana przyszłego pana młodego przekona się, że można było jednak zaniechać starań o zdobycie paszportu i nie rujnować ślubu serdecznego przyjaciela. Zanim to jednak zrozumie, podejmie wszelkie starania, by jednak wsiąść do samolotu.

Wprawdzie przygotowania wakacyjne niezmiennie wiążą się z właściwym spakowaniem torby podróżnej i upewnieniem się, że wszystkie dokumenty znajdują się w zasięgu ręki, to jednak o należyte rozdystrybuowanie obowiązków służbowych warto zadbać z odpowiednim wyprzedzeniem, znacznie wcześniej niż o skompletowanie bagażu. Jak zaplanować przerwę wakacyjną i kogo o niej poinformować, by zapewnić sobie wypoczynek w trakcie urlopu? Praktycznych porad udziela ekspertka w obszarze HR, prof. Beata Skowron-Mielnik z Katedry Zarządzania Zasobami Przedsiębiorstwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.



Im dłuższy urlop, tym wcześniejsze przygotowania

Mając wyznaczoną datę urlopu wakacyjnego, warto rozpocząć przygotowania z odpowiednim wyprzedzeniem, zależnym od specyfiki prowadzonej działalności oraz od zajmowanego stanowiska. Jeśli obowiązki danej osoby muszą na czas odpoczynku zostać przejęte przez innego członka zespołu, niezbędne jest przeprowadzenie szkoleń w tym zakresie oraz przekazanie kluczowych informacji jeszcze przed wyjazdem, tak aby zastępca miał do nich dostęp pełniąc obowiązki samodzielnie. – Wiele zależy od rodzaju działalności i zajmowanego stanowiska, niekiedy to wyprzedzenie może być nawet półroczne, na etapie przygotowania planów urlopowych innych pracowników. Ale na pewno nie z dnia na dzień. Tydzień do dwóch tygodni powinny wystarczyć na zorganizowanie pracy w zespole – zauważa prof. Beata Skowron-Mielnik.

Zorganizowanie zastępstwa na czas urlopu, jak również przekazanie wiedzy operacyjnej dotyczącej prowadzonych projektów, ma też związek z długością oraz terminem planowanej nieobecności. – Wiele zależy też od tego, czy jest to urlop w okresie letnim lub zimowym, gdy chętnych do wzięcia wolnego jest więcej. Wówczas trudniej o zastępstwo, a po powrocie często pojawia się potrzeba zastępowania innych osób. Nie bez znaczenia jest też długość wyjazdu: kilka dni czy może kilka tygodni. Im dłuższy wyjazd, tym wcześniej trzeba rozpocząć przygotowania – proponuje ekspertka w obszarze HR.